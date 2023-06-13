Начинал с рэпа и проблем с деньгами: пять неожиданных фактов об Уилле Смите

Уилл Смит, икона Голливуда, известный своими харизматичными выступлениями и разнообразными ролями, покорил сердца зрителей по всему миру. UAportal подготовил увлекательную подборку малоизвестных фактов об этом талантливом актере.

Мультиталантливый музыкант

Прежде чем заявить о себе в мире актерского мастерства, Уилл Смит проявил свои музыкальные способности. Многие, возможно, не знают, что он был фронтменом хип-хоп дуэта DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Эта пара выпустила такие хиты, как "Summertime" и "Parents Just Don't Understand", которые получили признание критиков и коммерческий успех. Более того, их неотразимые ритмы даже принесли им первую в истории премию "Грэмми" за лучшее рэп-исполнение в 1989 году.

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Финансовые проблемы

Несмотря на огромный успех в качестве музыканта, Смит столкнулся с финансовыми трудностями в начале своей карьеры. В конце 1980-х годов его привычка к тратам настигла его, и он оказался в значительном долгу. Служба внутренних доходов (IRS) заявила, что он задолжал 2,8 миллиона долларов неуплаченных налогов. Чтобы преодолеть эту неудачу, Смит принял предложение от NBC сняться в комедии, которая со временем превратилась в любимую "Принц из Беверли-Хиллз". Эта возможность не только спасла его от банкротства, но и продвинула к актерской славе.

От музыки до блокбастеров

Хотя Уилл изначально получил признание как музыкант, его переход в мир фильмов-блокбастеров был просто поразительным. В 1996 году он снялся в научно-фантастическом блокбастере "День независимости", который укрепил его позиции в качестве популярного исполнителя главной роли. Огромный кассовый успех фильма, собравшего более 800 миллионов долларов по всему миру, сделал Смита одним из самых востребованных актеров Голливуда. В дальнейшем он сыграл в таких фильмах, как "Люди в черном", "Плохие парни" и "Я, робот", продемонстрировав свою многогранность и закрепив статус настоящей звезды кино.

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Король кассовых сборов

Присутствие Уилла Смита на экране и его неоспоримая харизма сделали его королем кассовых сборов. За всю свою карьеру его фильмы собрали более 8 миллиардов долларов по всему миру, что делает его одним из самых кассовых актеров в истории. Способность Смита привлекать зрителей в кинотеатры является свидетельством его звездной силы и универсальной привлекательности его выступлений. Независимо от того, играет ли он супергероя, быстро соображающего агента или душевного героя, зрители приходят в кинотеатры, чтобы увидеть его завораживающее присутствие на экране.

Филантропия и гуманитарная деятельность

Помимо огромного успеха в индустрии развлечений, Смит также известен своей филантропической и гуманитарной деятельностью. Он постоянно использует свою платформу для повышения осведомленности и поддержки различных целей. Смит и его жена, Джада Пинкетт Смит, основали Семейный фонд Уилла и Джады Смит, который занимается образованием и расширением прав и возможностей молодежи. Кроме того, Смит активно участвует в деятельности таких организаций, как ЮНИСЕФ, Global Citizen и Make-A-Wish Foundation. Его стремление оказывать позитивное влияние на мир принесло ему уважение и восхищение как на экране, так и за его пределами.

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