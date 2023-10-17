Надежное бабушкино средство: как легко очистить душ от известкового налета

Натуральные и доступные решения для борьбы с известковым налетом

Устали бороться с известковым налетом в душе? UAportal подготовил эффективные советы, которые помогут решить эту проблему. Это лучшие способы сохранить душ чистым и блестящим – от натуральных средств до простых уловок.

Попробуйте белый уксус

Просто наполните бутылку с распылителем ровными порциями уксуса и воды, а затем распылите смесь на пораженные участки. Оставьте на несколько минут, затем смойте губкой или щеткой. Хорошо промойте и протрите насухо.

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Потрите лимоном

Разрежьте лимон пополам и вотрите его непосредственно на известковые наслоения. Естественная кислотность лимона расщепит минеральные отложения. Для устойчивого известкового налета можно посыпать половинки лимона солью, чтобы образовалась абразивная паста.

Воспользуйтесь пищевой содой

Сделайте пасту, смешав соду с небольшим количеством воды. Нанесите пасту на известковый налет и оставьте примерно на 15 минут. Затем почистите щеткой или губкой и хорошо смойте.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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