Названы лучшие фильмы о войне: список обязателен для просмотра

Военные фильмы всегда были популярны среди зрителей, поскольку они рассказывают истории о мужестве и самоотверженности. От "Дюнкерка", демонстрирующего чудесную эвакуацию среди хаоса, до "Спасения рядового Райана", запечатлевшего моменты, ради которых стоит жить, эти фильмы сближают нас благодаря сильным эмоциям.

UAportal подготовил статью о лучших военных фильмах Если вы поклонник военных фильмов, этот список обязателен к просмотру!

Дюнкерк (2017)

Рейтинг IMDB: 8.0/10;

Жанр: Война;

Страна: Великобритания;

Продолжительность: 106 минут;

Год: 2017;

Продюсер: Кристофер Нолан.

Дюнкерк – драма о Второй мировой войне режиссера Кристофера Нолана, основанная на реальных событиях мая 1940 года, когда солдаты союзников отступали из нацистской Германии в Англию через Ла-Манш, используя все, что плавало, включая гражданские лодки и корабли.

В фильме три разных сюжетных линии – одна на суше, другая на море, а третья в воздухе запечатлены моменты мужества среди хаоса во время операции "Динамо" или "Чудо Дюнкерка", как ее назвали позже.

1917 (2019)

IMDB Рейтинг: 8.5/10;

Жанр: Драма / Война;

Страна: Великобритания;

Продолжительность: 119 мин;

Год 2019 ;

Продюсер: Сэм Мендес;

Фильм "1917" режиссера Сэма Мендеса – военная драма, основанная на событиях Первой мировой войны, о двух британских солдатах, отправленных на срочное задание доставить сообщение вглубь вражеской территории, которое спасет 1600 жизней. Действие фильма происходит в реальном времени в течение 24 часов, и мы следим за тем, как эти храбрые люди преодолевают коварные ландшафты, где на каждом шагу их подстерегает опасность.

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Ярость (2014)

IMDB Рейтинг: 8.1/10;

Жанр: Боевик / Драма / Война;

Страна: США;

Продолжительность: 135 мин;

Год: 2014;

Продюсер: Дэвид Эйер.

Действие фильма "Ярость" происходит в последние дни Второй мировой войны и рассказывает историю экипажа танка "Шерман" под командованием Дона "Уордадди" Коллиера (Брэд Питт). Понеся тяжелые потери, Уордэдди берет в свою команду из пяти человек Нормана Эллисона (Логан Лерман), молодого новобранца без опыта сражений, и отправляется на последнее задание против непобедимой нацистской армии в тылу врага, прежде чем капитулировавшие войска Германии окончательно прекратят войну.

Спасение рядового Райана (1998)

IMDB Рейтинг: 8.6/10;

Жанр: Драма / Война;

Страна: США;

Продолжительность: 169 минут;

Год: 1998;

Продюсер: Стивен Спилберг

"Спасение рядового Райана" – американская военная драма режиссера Стивена Спилберга, действие которой происходит во время вторжения в Нормандию во время Второй мировой войны. Фильм рассказывает о группе рейнджеров армии США, которые выполняют миссию по спасению одного человека, рядового Джеймса Фрэнсиса Райана (Мэтт Дэймон). Фильм получил пять премий "Оскар" и был высоко оценен за реалистичное изображение ужасов войны.

По соображениям совести

IMDB Рейтинг: 8.2/10;

Жанр: Биография / Драма / Война;

Страна: Австралия;

Продолжительность: 139 мин;

Год: 2016;

Продюсер: Мел Гибсон.

Фильм "По соображениям совести" режиссера Мела Гибсона рассказывает подлинную историю Десмонда Досса, отказника по соображениям совести, который во время Второй мировой войны отказался носить оружие. Он при этом служил в качестве боевого медика на Окинаве в Японии с храбростью, превосходящей все ожидания. Ему даже приписывают спасение 75 жизней!

Несмотря на дискриминацию со стороны своих сослуживцев по религиозным убеждениям, Досс заслужил за свою службу Медаль Почета. Это делает его первым в истории отказником по соображениям совести, удостоенным столь почетной награды.

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