Названы пять суперпродуктов для улучшения здоровья почек

Почки играют ключевую роль в поддержании здоровья человека. Они выполняют жизненно важные функции, такие как удаление токсинов из крови, регулирование уровня электролитов и синтез гормонов.

Согласно исследованию, примерно каждый десятый житель планеты, а это около 800 миллионов человек, испытывает проблемы с хроническими заболеваниями почек, отмечает The IndianExpress. Эксперты в области урологии Пракаш Чандра Шетти и Нитин Шривастава определили пять основных пищевых продуктов, способствующих поддержанию здоровья почек.

Черника – это настоящая копилка полезных веществ. Она насыщена витаминами и минералами, а также содержит мощные антиоксиданты, в том числе антоцианы, которые помогают снижать уровень воспалений и защищают организм от вредного воздействия свободных радикалов. Черника имеет низкое содержание натрия, а также включает в себя калий и фосфор, что делает ее идеальной для диеты лиц с почечными заболеваниями. Регулярное употребление этих ягод может способствовать нормализации артериального давления и предотвращению формирования почечных камней.

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Лосось – это рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, которые известны своими противовоспалительными свойствами. Поэтому употребление жирной рыбы оказывает положительное влияние на здоровье сердца и сосудов, а также может помочь снизить уровень холестерина в крови, уменьшая тем самым риск развития почечных патологий.

Капуста – это овощ, содержащий много полезных элементов, включая витамины, минералы и антиоксиданты. Она особенно богата витамином К, который необходим для процесса свертывания крови и укрепления костей. Капуста имеет низкое содержание калия, поэтому ее можно включать в диету людей с почечными заболеваниями, которым следует контролировать потребление этого микроэлемента. Ее регулярное употребление может поддерживать здоровье почек и улучшать самочувствие.

Чеснок – это продукт, содержащий аллицин, компонент с антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Включение чеснока в рацион может способствовать снижению артериального давления, профилактике сердечных заболеваний, связанных с высоким уровнем холестерина, и защите почек.

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Киноа – это злак, который является отличным источником белка, клетчатки, железа и магния, при этом содержит минимальное количество калия и фосфора. Это делает киноа отличной альтернативой для людей с почечными проблемами. Использование его как основного источника энергии вместо других углеводов может оказать положительное влияние на здоровье почек.

Доктор Шетти подчеркнул важность гидратации для поддержания здоровья почек.

"Вода необходима для вымывания токсинов и отходов из почек, поэтому старайтесь выпивать не менее 8 стаканов воды в день в зависимости от вашего уровня активности и климата", – сказал он.

Также Шетти советует снизить потребление обработанных продуктов, рафинированного сахара и продуктов с высоким содержанием натрия для сохранения здоровья органа.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты категорически не любят сердце.

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