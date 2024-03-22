Названы семь белковых продуктов, которые помогут вам похудеть

Весенний период побуждает многих людей к сбросу веса не только для лучшего вида, но и из-за здоровья. Лишние килограммы могут вызвать различные заболевания, такие как диабет 2 типа, высокое кровяное давление, атеросклероз и другие.

Потеря веса становится сложнее без достаточного потребления белка, который является ключевым для повышения метаболизма и сжигания калорий, пишет Health Shots. Вот семь продуктов богатых белком, которые стоит включить в ваш ежедневный рацион:

1. Яйца содержат белки, витамины и минералы. Их употребление утром может помочь увеличить метаболическую активность и регулировать аппетит, что приводит к уменьшению потребления калорий. Рекомендуется совмещать их с объемной порцией овощей.

2. Греческий йогурт имеет высокое содержание белка и пробиотиков и является идеальным вариантом для тех, кто хочет похудеть. Он содержит меньше сахара и больше белка, чем обычный йогурт, помогая удовлетворить голод и поддерживать здоровье флоры кишечника. Его можно употреблять самостоятельно или добавлять в смузи и салаты.

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3. Сыр – молочный продукт с низким содержанием жира и высоким содержанием белка, который может способствовать потере веса. Он содержит казеин – медленно перевариваемый белок, обеспечивая длительное чувство сытости. Сыр отлично сочетается с фруктами для питательной закуски или может служить кремовой начинкой для запеченного картофеля или цельнозерновых крекеров.

4. Киноа – это натуральное зерно, не содержащее глютена и одновременно являющееся источником полноценного белка, ведь включает все девять эссенциальных аминокислот. Благодаря высокому содержанию клетчатки и низкому гликемическому индексу, киноа станет отличным вариантом для тех, кто стремится снизить вес. Его можно включать в рецепты салатов, супов или подавать как сытный гарнир.

5. Чечевица славится своим богатством белков, клетчатки, необходимых витаминов и минералов. Она содержит минимум жиров и калорий, что делает ее идеальной для диетического питания. Чечевицу можно добавлять во многие блюда, включая супы, тушеные овощи и салаты.

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6. Тофу – это продукт, созданный из соевых бобов, являющийся отличным растительным источником белка, подходящий для вегетарианцев и веганов. Благодаря своей низкой калорийности и высокому содержанию белка, тофу легко адаптируется к разным вкусам и может быть приготовленным на гриле, обжаренным в соусе или тесте, а также добавленным в супы или салаты.

7. Лосось – это рыба, богатая на омега-3 жирные кислоты и качественный белок, способствующий здоровью сердца и контролю веса. Белок в лососе помогает поддерживать ощущение сытости и способствует росту мышц. Благодаря низкому содержанию калорий, лосось станет отличным выбором к вашей диете для похудения.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать диету, которая поможет похудеть.

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