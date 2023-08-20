Не добилась успеха в музыке и имеет проблемы с гневом: факты, которые вы не знали о Наоми Кэмпбелле

Наоми Кэмпбелл, известная как одна из самых успешных моделей мира, очаровывает зрителей своим безоговорочным талантом и волшебной внешностью. Она украсила обложки многочисленных журналов и сотрудничала с известными дизайнерами.

Открытие звезды

В возрасте 15 лет, во время шопинга в Ковент-Гардене, жизнь Кэмпбелла сделала неожиданный поворот. Ее заметила Бет Болдт, что привело к ее первой модной съемке для Elle в возрасте 16 лет. С тех пор она стала заметной фигурой в индустрии, появившись на поразительных семи обложках Vogue.

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Музыкальная карьера

В 1994 году модель попробовала себя в музыкальной индустрии, выпустив альбом под названием Babywoman. Хотя альбом испытал коммерческое разочарование, достигнув лишь 75 места в британских чартах, он нашел неожиданный успех в Японии, где было продано более миллиона копий.

Филантропическая деятельность

Кроме модельного мастерства, Кэмпбелл известна своей филантропической деятельностью. Она активно собирает средства для благотворительных организаций и получила похвалу за свою работу по борьбе с бедностью и СПИДом. В частности, модель имеет тесную связь с бывшим президентом Южной Африки Нельсоном Манделлой, нежно называя его своим "почетным дедушкой".

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Пресловутый инцидент с мобильным телефоном

В 2000 году Кэмпбелл оказалась в эпицентре споров после инцидента, после нападения на ее личного помощника с мобильным телефоном. Хотя она признала свою вину, позже начала искать пути личностного роста, посещая занятия по управлению гневом, демонстрируя тем самым свою приверженность самосовершенствованию.

Тринити

В конце 1980-х Кэмпбелл подружилась с моделями Кристи Терлингтон и Линдой Евангелистой. Вместе они стали известны как "Тринити" и являлись наиболее востребованными моделями своего поколения. Воздействие и популярность этой культовой троицы напоминали динамику, изображенную в фильме "Дрянные девчонки", но с собственным уникальным колоритом.

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