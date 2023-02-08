Неприятный сюрприз для россиян, которые бегут от войны в Казахстан

Власти Казахстана ввели новые правила, обязывающие россиян получать заграничный паспорт и находиться в стране только 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, если они хотят остаться в Казахстане.

С конца января 2021 года Республика Казахстан вводит более строгие правила в отношении вида на жительство и пребывания иностранцев, в том числе тех, кто спасается от мобилизации в связи с военными действиями. Для получения постоянного вида на жительство в этой евразийской стране, входящей в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), граждане теперь должны иметь при себе заграничный паспорт, действительный не менее 180 дней, а не внутренний документ, как это было принято ранее.

Кроме того, члены ЕАЭС из других стран могут находиться на территории, ограниченной Узбекистаном или Кыргызстаном, не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода; невозможно изменить этот трехмесячный срок только за счет поездок между этими двумя странами. Хотя официальные лица заявили, что эти изменения не затронут людей, которые поселились до 27 января 2021 года, когда началась их реализация, напротив, десятки тысяч были затронуты напрямую, поскольку почти 100 тысяч россиян переехали в течение одной недели сразу после объявления мобилизации в прошлом году, согласно данным, опубликованным Министерством внутренних дел Республики Казахстан.

А так же, лица, желающие временно поселиться в стране, должны либо физически присутствовать, либо получить письменное согласие от владельца жилья, в котором они собираются поселиться, заверенное нотариально.