Несмотря на расходы: 5 знаменитостей, балующих своих детей

Быть родителями часто означает стремиться сделать детей счастливыми и обеспечить их сокровенными желаниями. В то время как большинство из нас ограничены в средствах, знаменитости имеют возможность выйти за рамки дозволенного, чтобы утешить своих малышей. Некоторые из них решили воспитывать своих детей скромно, тогда как другие позволяют своим состоянием говорить сами за себя.

Дженнифер Лопес

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес не сдерживается, когда дело доходит до балования своих близнецов Макса и Эммы. Несмотря на насыщенную личную жизнь, она обожает своих двоих детей, обеспечивая им максимальный комфорт. К примеру, ее близнецы спят на роскошном белье из египетского хлопка стоимостью 600 долларов.

На их десятые дни рождения в 2018 году Лопес устроила им роскошное празднование в престижном ресторане Лас-Вегаса, расходы на которое превысили $7,500.

Бейонсе

Неудивительно, что Блу Айви Картер, дочь влиятельной пары Бейонсе и Джей-Зи, получает чрезвычайное отношение. Родившаяся в атмосфере беспрецедентной славы, Блу Айви засыпают роскошными подарками, особенно на знаменательные события.

На ее первый день рождения родители организовали пир в стиле великой принцессы. В качестве символа своей любви они подарили ей изысканную куклу Барби, украшенную 160 бриллиантами в белом золоте – персонализированную роскошь стоимостью более 80 000 долларов.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Известные супруги Дэвид и Виктория Бекхэм пытаются воспитывать своих четырех детей в строгости, но время от времени они позволяют себе небольшие экстравагантности. Их младший ребенок Харпер пользуется многими привилегиями. Дэвид признается, что редко может отказать ей в ее просьбах, в шутку рассказывая, как однажды его отказ довел ее до слез.

Среди заметных покупок – 7-футовый портрет в форме сердца под названием "Папочка дочь", выполненный известным английским художником, который обошелся в значительную сумму около 600 000 долларов.

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Том Круз и Кэти Холмс

Сури, любимая дочь Тома Круза и Кэти Холмс, является средоточием мира своих родителей. Только коллекция роскошной одежды Сури оценивается в потрясающие 3 миллиона долларов.

А на Рождество она была очень рада викторианскому игровому домику стоимостью 24 000 долларов. Оснащенный водой и электричеством, он величественно стоит в семейном саду, став сказочным пристанищем детских воспоминаний.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер и Тревис Скотт не жалеют усилий, чтобы баловать свою дочь Сторми. Кроме модного наряда, Сторми кичится поразительной коллекцией трендовой обуви. Еще в юном возрасте на ней была замечена пара кроссовок от Giuseppe Zanotti, созданных лично для нее.

Демонстрируя благосклонность, которая не ограничивается внешним видом, Тревис удивил Сторми экстравагантным креслом стоимостью 25 000 долларов, демонстрируя свою склонность к экстравагантности неожиданным образом.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

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