По данным разведки Министерства обороны Великобритании и анализу западных экспертов, России не хватает боеприпасов и маневренных подразделений для успешного наступления, как сообщает Орест Сохар.

Россия не имеет ресурсов для полномасштабного наступления в Донецкой области, поскольку, по данным британской разведки, ей не хватает боеприпасов и маневренных подразделений для успешной атаки. Кремль устанавливает нереальные сроки, которые, скорее всего, закончатся для России очередной неудачей.

Институт военных исследований считает, что она не сможет захватить более 11 300 квадратных километров в течение следующих шести месяцев. Британская разведка также отмечает, что если они решат атаковать с нескольких направлений, то их армия развалится из-за нехватки ресурсов. Тем временем партнеры еженедельно присылают оружие, чтобы помочь ЗСУ.

Военный аналитик Том Купер отмечает, что Россия не может собрать войска, поскольку нет возможности сконцентрировать боеприпасы в одном направлении. Даже Z-каналы высказывают опасения относительно успешности быстрой решительной атаки в установленные сроки из-за недостаточного количества ресурсов.

Однако, по мнению западных экспертов, эти оценки могут недооценивать возможности Мордора, но их все равно следует принимать во внимание.