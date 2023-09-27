Нежелательные соседи: что не стоит сажать возле укропа

Нежелательные соседи для укропа: избегайте посадки зелени на этих участках

Когда дело доходит до посадки укропа, даже опытные садоводы не всегда знают о потенциальных последствиях его высадки на одном и том же месте из года в год. Хотя укроп является относительно неприхотливым растением, которое может преуспевать как на приусадебных участках, так и в садах, очень важно учитывать его совместимость с другими растениями.

Вот некоторые растения, которые плохо переносят соседство с укропом:

Морковь: посадка укропа рядом с морковью может препятствовать развитию обоих растений. Кроме того, укроп склонен к поражению морковной мухой.

Кресс-салат: эти два зеленых растения конкурируют за питательные вещества и могут уменьшить рост друг друга. Желательно выдерживать между ними расстояние не менее 5 метров.

Базилик: посадка укропа и базилика вместе может отрицательно повлиять на вкус обеих трав. Кроме того, существует риск появления тли или мух.

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Интересно, что среди садоводов продолжаются споры по поводу того, можно ли сажать укроп и петрушку вместе. Однако опытные садоводы все чаще отказывают от такой практики. Причина проста: укроп и петрушка имеют разные требования к уходу и могут конкурировать за питательные вещества, что в конечном счете ухудшает качество обеих трав.

Теперь давайте выясним, какие компаньоны полезны для этой травы. Биологи предлагают следующие варианты посадки укропа:

Огурцы: посадка укропа рядом с огурцами обеспечивает тень, защищая траву от чрезмерного солнечного света. Зато укроп привлекает божьих коровок, которые помогают бороться с вредителями на огурцах.

Помидоры: укроп выделяет запах, отпугивающий садовую моль и усиливающий вкус помидоров. Посадка укропа рядом с помидорами может быть взаимовыгодной.

Редис: эфирные масла укропа влияют на рост редиса, что приводит к более быстрому созреванию и развитию ароматной зелени.

Когда речь идет о посадке укропа после лука, садоводы утверждают, что это действительно удачное сочетание. Лук излучает аромат, отпугивающий тлю, в то время как зонтики укропа обеспечивают тень, защищая лук от горящих солнечных лучей.

Напомним, мы рассказали, чем заменить укроп в консервации.

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