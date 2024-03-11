Никогда не добавляйте в бульон: какие части курицы могут быть опасны для вашего здоровья

Куриный бульон – это традиционное первое блюдо, которое любят как дети, так и взрослые. Чтобы он был не только вкусен, но и полезен, важно выбрать правильную часть курицы.

Оказывается, некоторые могут сделать блюдо вредным. Об этом пишет ТСН.

Для того чтобы бульон был невероятно ароматным и вкусным, он должен иметь определенное содержание жира. Традиционно его варят в течение длительного времени и добавляют свежую зелень, к примеру петрушку.

Для усиления вкуса бульона не обязательно использовать кубики специй, часто содержащие консерванты. Лучше добавить другой вид мяса, например говядину.

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Выбирая куриное мясо для бульона, следует избегать хвоста, головы и легких, поскольку они могут содержать вредные вещества и паразиты, которые не уничтожаются даже при длительной варке.

Лучшим выбором будут бедра, крылья и грудка.

Обратите внимание, что для достижения обильного вкуса куриного бульона нужно варить его долго. Быстрая варка на высоком огне не позволит блюду раскрыть свой вкус.

Поэтому следует варить бульон на медленном огне, чтобы все ароматы специй, зелени, курицы и овощей могли полностью в него перейти. Также не следует бросать мясо в кипящую воду. Кулинары советуют класть его только в холодную.

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