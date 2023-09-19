Ошибки в интерьере, которые могут отвлечь удачу: выбросьте эти вещи, пока еще не поздно

Энергетика окружающей среды, в частности и предметов в домах, может оказывать существенное влияние на самочувствие и общую атмосферу. Хотя люди часто сосредотачиваются на создании красивых и уютных интерьеров, они часто не принимают во внимание энергетический аспект. UaPortal рассказал о нескольких ошибках в интерьере, которые могут отвлечь от вас удачу.

Откажитесь от "мертвых" вещей

Мы знаем, что старые, разорванные и сломанные вещи приносят в жизнь негатив. Однако важно помнить, что даже новые, дорогие, модные и красивые предметы могут излучать плохую энергетику, если они не используются или не доставляют радости.

Вспомните о своих подарках, которые стыдно выбросить, но в то же время не приносят вам никакой радости. Например, подаренная ваза, стоящая на столе, не вызывая удовольствия, быстро теряет свою положительную энергетику и начинает забирать энергию у окружающих ее людей. Подобные вещи следует отдать, продать или выбросить, чтобы устранить их негативное влияние.

Остерегайтесь "проклятых" вещей

Речь идет о предметах, подаренных или полученных без искренних сердечных намерений. Например, подарок от недолюбливающего человека или покупка, сделанная по долгу или плохое настроение друга.

Эти вещи впитывают в себя негативную энергетику дарящего их и впоследствии притягивают в дом несчастья. Хотя внутри человек может чувствовать себя обязанным поблагодарить за подарок, но в глубине души он не резонирует с подлинным счастьем.

Воздействие "кривых" зеркал

Не вешайте зеркало прямо напротив входной двери, а также не размещайте два зеркала друг напротив друга, поскольку в них могут отображаться спящие люди. Важно выбрать место, где оно будет отображать что-то красивое, например парк за окном или со вкусом расписанную стену.

Зеркала обладают способностью поглощать энергию, часто отрицательную, поэтому их не следует размещать там, где часто проходят незнакомые люди, или там, где они отражают неприглядные элементы, в частности, мусор, оборванные обои или тусклую стену.

Ранее UaPortal поделился предрассудками, за которыми деревья нельзя сажать рядом с домом.

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