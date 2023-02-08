Отключение энергоблока привело к отключениям электроэнергии в Украине 8 февраля

8 февраля потребление электроэнергии в Украине возросло из-за снижения температуры, и один из энергоблоков был отключен от сети для проведения ремонта, что привело к длительному отключению электроэнергии по всей стране.

8 февраля 2021 года в Украине продолжатся отключения электроэнергии в связи с увеличением потребления электроэнергии, которое не обеспечивается имеющимися ресурсами. Об этом сообщили в "Укрэнерго", отметив увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников, а также импорт, поступающий в страну.

Кроме того, на одном из заводов в центральном регионе завершился аварийный ремонт оборудования, но другой энергоблок на другом заводе пришлось отключить от сети по тем же причинам. Региональные энергораспределительные компании были проинформированы об этих ограничениях в течение дня, и следует понимать, что не у всех будет отключена электроэнергия, потому что некоторые области, такие как Запорожская Донецкая и Николаевская, были полностью исключены, хотя измерения были бы проведены, если бы не российские обстрелы.

В то же время ключевые объекты инфраструктуры такие как: водоканалы, котельные, больницы и т.д. все еще получают электроэнергию первыми, прежде чем промышленность или домашние хозяйства, чтобы они могли продолжать работать в этот период, когда ресурсы ограничены.