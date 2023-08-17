Открываем тайны вечной красоты: три полезные лайфхака для ухода за кожей рук

В погоне за сохранностью молодости люди часто не обращают внимания на руки, несмотря на то, что они являются одной из наиболее открытых частей тела. Как и кожа лица, руки нуждаются в постоянном уходе и внимании, чтобы предотвратить преждевременное старение и сохранить их гладкость и жизненную силу.

UAportal подготовил три лайфхака, которые можно применить, чтобы кожа рук выглядела как можно лучше. Используя эти советы в день, можно обеспечить рукам надлежащий уход.

Регулярно увлажняйте кожу

Один из самых эффективных способов сохранить кожу рук молодой и здоровой – регулярно увлажнять ее. Сухая кожа может привести к появлению трещин, зуду и преждевременному старению. Выбирайте качественный крем или лосьон для рук, содержащий питательные ингредиенты, такие как масло ши, витамин Е или глицерин.

Увлажняющий крем следует наносить после мытья рук или всякий раз, когда ощущаете их сухость. Массажными движениями вотрите средство, уделяя особое внимание костяшкам пальцев и кутикуле. Регулярное увлажнение поможет сохранить кожу рук мягкой, эластичной и молодой.

Читайте также: Как эффективно избавиться от мешков под глазами – советы экспертов

Защищайте руки от солнца

Вредные солнечные ультрафиолетовые лучи могут нанести значительный вред коже рук, приводя к появлению морщин, пигментных пятен и т.д. Чтобы защитить руки, важно наносить солнцезащитный крем с высоким SPF перед выходом на улицу даже в пасмурные дни.

Следует выбирать солнцезащитный крем широкого спектра действия, защищающий как от UVA, так и от UVB лучей. Кроме того, во время продолжительного пребывания на солнце можно носить перчатки, чтобы защититься от лучей. Таким образом можно предотвратить преждевременное старение кожи и сохранить ее свежий вид.

Пилинг и увлажнение

Регулярный пилинг рук поможет удалить омертвевшие клетки и ускорить процесс обновления, в результате чего кожа станет более гладкой и молодой с виду. Можно использовать мягкий скраб или домашнюю смесь сахара или кофейной гущи с оливковым маслом или медом.

Скраб следует мягко нанести на руки, сосредоточившись на огрубевших участках, таких как косточки пальцев и ладони. После смывания теплой водой и вытирания досуха следует нанести увлажняющую маску для рук или обильный слой крема, чтобы пополнить запасы влаги.

Напомним, ранее мы рассказывали, как ухаживать за кожей губ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!