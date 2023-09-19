Пеперомия: как правильно выращивать и ухаживать за растением

Пеперомия – это идеальный выбор для начинающих и тех, кто ищет неприхотливое в уходе комнатное растение. Насчитывается более 1500 различных видов этих растений, поэтому существует широкое разнообразие форм, фактур и цветов листьев пеперомии. UaPortal рассказал, как правильно за ней ухаживать, чтобы наслаждаться невероятной красотой этого цветка.

Где ставить горшок с пеперомией

Некоторые виды растения, происходящие из тропических джунглей, произрастают на деревьях, в то время как другие процветают на земле. Поэтому лучше разместить ее в месте с ярким, косвенным светом, ведь пеперомия не любит прямых солнечных лучей.

Как сажать

Большинство растений пеперомии растет медленно и нуждается в пересадке только раз в три-четыре года. Используйте обычный бесторфяной компост для комнатных растений и выбирайте горшок на один размер больше текущего. Поэтому оставляйте около 3 см вокруг корневой системы.

Как обрезать

Используйте чистые ножницы или кусачки, чтобы удалить отмершие или пожелтевшие листья. Кроме этого, иногда можно проводить легкую подрезку, чтобы контролировать размер растения.

Как размножать

Растения пеперомии легко размножаются стеблевыми черенками или листьями. Для этого возьмите побег длиной примерно 8 см. Срезайте его чуть ниже узла. Удалите листья из нижней половины стебля и поставьте их в банку с водой. Заменяйте воду еженедельно, пока не появятся корни, а затем высадите черенок в горшок с компостом.

Распространенные проблемы

Мучнистый червец является распространенным вредителем, поражающим растения пеперомии. Удалите их пинцетом, если заражение невелико, используйте мыльный спрей или биологический контроль.

Желтые нижние листья или листья с коричневыми краями могут свидетельствовать о недостаточном поливе. Чрезмерный полив может привести к коричневым корням, желтым и скрученным листьям, гнилым участкам, потере цветов и листьям. Плесня на почве говорит о чрезмерном затенении или чрезмерном поливе.

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