Пищевая сода для растений: почему это плохая идея и какие есть альтернативы

Пищевая сода для растений: почему это плохая идея и какие альтернативы

Использование пищевой соды в саду больше вредит, чем помогает. Хотя она имеет множество применений в быту и на кухне, например, для приготовления мяса или освежения белья, его использование для растений может принести больше ущерба, чем пользы. Несмотря на утверждения в социальных сетях, пищевая сода не является эффективным средством по уходу за растениями.

Почему люди ее используют для растений

Пищевую соду рекламируют как природное средство для лечения грибковых инфекций растений, в частности черной пятнистости и мучнистой росы. Считается, что она обладает противогрибковыми свойствами. Хотя это может замедлить рост грибковых спор, исследования показали, что он не убивает их.

Риски использования

Она действует как осушитель, вызывая увядание листьев, задержку роста и даже гибель растений. Высокое содержание соли может оказать серьезное негативное влияние на растения, подобно ущербу, который наносит соль для борьбы с гололедицей зимой.

Читайте также: Садоводы объяснили, как нужно ухаживать за хризантемами, чтобы они цвели всю осень

Еще одной проблемой пищевой соды есть ее способность значительно изменять уровень pH почвы. Большинство растений процветают в определенных диапазонах pH, а отклонения от этих диапазонов могут препятствовать усвоению питательных веществ, что приводит к их дефициту даже при внесении удобрений.

Альтернативы пищевой соди

Вместо того чтобы полагаться на пищевую соду, рассмотрите эти органические альтернативы для ухода за растениями:

Масло нима:

Извлеченное из дерева ним, масло нима является отличным органическим пестицидом, митицидом и фунгицидом. Оно эффективно лечит различные грибковые инфекции, такие как мучнистая роса, черная пятнистость и ржавчина. Разведите масло водой и опрыскайте им листья и стебли растений. Применяйте его после заката или подальше от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить ожоги растений.

Медный спрей:

Концентрированные медные спреи уничтожают грибковые клетки при контакте и эффективно предотвращают распространение грибков. Их обычно используют на спящих розах и фруктовых деревьях, чтобы предотвратить будущие заражения.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !