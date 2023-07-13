Почему не стоит спать с котами: суеверия и научное мнение

В украинской культуре существует интересный предрассудок, который не советует спать с котами. UAportal подготовил статью об его происхождении и культурном значении с течением времени.

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Во многих культурах, в том числе и в украинском фольклоре, коты ассоциируются с мистикой, ведьмами и сверхъестественным. Считалось, что коты обладают магической силой и часто рассматривались как спутники ведьм. Эта связь с оккультизмом, вероятно, способствовала развитию предрассудка.

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Объяснение предрассудков с мистической и оккультной стороны

С мистической и оккультной точки зрения считается, что предрассудок бодрствовать с котами происходит от идеи, что коты обладают негативной энергией или приносят неудачу. Некоторые считают, что коты обладают способностью поглощать и передавать отрицательную энергию, в том числе злых духов или сверхъестественных сил. Поэтому считается, что если спать в непосредственной близости от кота, то можно запросить эти негативные энергии в свои сны или даже в свою жизнь.

Объяснение логической и научной стороны

Коты известны своим ночным поведением, и их естественные инстинкты могут нарушать режим сна. Их игривое или активное поведение ночью, например, царапание, прыжки или мяуканье, может нарушить сон и привести к беспокойным ночам. В этом смысле предрассудок мог возникнуть как практическое предостережение против потенциальных нарушений сна, вызванных совместным проживанием в постели с котами.

Напомним, мы уже писали о том, понимают ли коты язык людей.

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