Почему нельзя свистеть в доме: что значат популярные украинские суеверия и запреты

В Украине существует немало поверий, которые передаются из поколения в поколение. UAportal подготовил статью о том, как они возникли, значении и культурном контексте суеверий.

Одно из распространенных украинских суеверий гласит, что выходить из дома левой ногой – плохая примета. Это поверье возникло из древних языческих верований о боге солнца Дажбоге, который, как считалось, приносил удачу, если человек выходил из дома с правой ноги. Многие украинцы и по сей день соблюдают эту традицию, чтобы обеспечить удачу себе или своей семье.

Еще один популярный украинский запрет – не свистеть в помещении, так как считается, что это приведет к тому, что деньги улетят из дома. Этот запрет возник много веков назад, когда люди свистели во время работы на улице, чтобы отогнать злых духов или привлечь добрых. Их предупреждали, что свистеть в помещении нельзя, так как это может привести к финансовым проблемам.

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Кроме того, украинцы верят, что четное количество цветов в доме может быть несчастливым. Четные числа ассоциируются с похоронами, а не с радостными событиями, как свадьба, день рождения или юбилей. Поэтому при дарении цветов предпочтение отдается нечетным числам, поскольку они символизируют жизнь и радость, а не смерть и горе.

Наконец, еще одно традиционное украинское суеверие гласит, что рассыпанная соль приносит несчастье, если сразу же после этого не бросить ее через плечо. Это якобы отгоняет возможные несчастья, вызванные рассыпанной солью! Вероятно, это поверье возникло в древние времена, когда соль считалась очень ценной из-за ее способности сохранять продукты во время долгих зим. Просыпание соли рассматривалось как трата чего-то ценного, что может принести несчастье себе или членам семьи, если не принять надлежащих мер!

Эти примеры показывают, насколько глубоко укоренились эти традиции в украинской культуре, давая представление как о ее истории, так и о сегодняшних ценностях! Подобные суеверия играют важную роль в поддержании культурной преемственности, сохраняя истории от поколения к поколению.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем рассыпать соль на пороге.

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