Почему регулярная стирка полотенец важна для вашего здоровья: как правильно за ними ухаживать

Ежедневно мы вытираемся полотенцами. Они, помогают нам оставаться чистыми и свежими. Однако важно осознавать потенциальные риски, связанные с пренебрежением правил гигиены. Регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно присматривать за полотенцем.

Патоген и риски для здоровья

В грязных полотенцах может быть разный патоген. Например, бактерии, связанные с кожей, фекальный патоген, а также вирусные и грибковые штаммы. Эти микробы могут спровоцировать разные заболевания. В частности, золотистый стафилококк, кишечная палочка, конъюнктивит и т. д. Потому очень важно придерживаться правил гигиены полотенец, чтобы снизить эти риски.

Регулярность стирки

Чтоб минимизировать потенциальную опасность для здоровья, грязные полотенца, рекомендуется стирать после двух или трех раз использование. Лучше всего брать свежее полотенце после каждого купания. Кроме этого, важно своевременно сушить полотенца после использования и не оставлять их в ванной комнате, потому что потому что влажная среда способствует размножению бактерий.

Дерматологи советуют не использовать одно и то же полотенце, если у вас есть открытые порезы, недавние операции, экзема или кожные высыпания. В таких случаях очень важно использовать свежее полотенце после каждого душа, пока кожа полностью не заживёт.

Правильная техника стирки

Чтобы эффективно удалить грязь и бактерии из полотенец, необходимо стирать их в горячей воде с мойным средством. Также можно использовать жидкий отбеливатель или раствор активированного кислорода для стирки. Эти средства помогают удалить пятна, которые трудно выводятся.

К тому же очень важно поддерживать чистоту стиральной машины, поскольку это предотвращает накопление грязи и микробов, которые могут попасть на полотенца во время следующей стирки.

Предотвращение запаха и плесени

Пренебрежение регулярной стиркой полотенец может привести к появлению неприятных запахов и даже роста плесени. Это может привести к неприятным ощущениям и потенциальной передаче нежелательного запаха вашей коже.

Во избежание этих проблем, рекомендуется правильно сушить полотенца: лучше развешивать их, а не складывать. Если вы заметили тухлый запах, который указывает на наличие плесени, используйте отбеливатель, чтобы бы избавиться от вони и предоставить свежести полотенцам.

Гигиена кухонных полотенец

Кухонные полотенца требуют особенного внимания через высокую вероятность скопления грязи и бактерий. Эксперты советуют ограничить использование кухонных полотенец максимум тремя днями к стирке. Это снизит риск пищевого отравления и обеспечит более гигиеническую обстановку на кухне.

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