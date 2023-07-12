Почему животным нужно достаточно потреблять воды: как привлечь домашних питомцев пить суточную норму

Вода является важным питательным веществом. Владельцам животных важно понимать оптимальную норму потребления воды для их любимцев, а также внедрять полезные стратегии для поощрения гидратации (поддержки водно-солевого баланса). UAportal подготовил советы по улучшению общего состояния здоровья и самочувствия животных.

Рекомендованная суточная норма потребления воды для домашних животных тесно связана с их энергетическими потребностями, измеряемыми в ккал. Для собак общая норма составляет 40-60 мл/кг массы тела, в то время как щенкам требуется около 100 мл/кг. Кроме того, котам обычно требуется 20-55 мл/кг (в среднем 30 мл/кг), а котятам – примерно 70 мл/кг.

Факторы, влияющие на потребление воды домашними питомцами:

Тип питания: влажный корм и натуральная пища содержат большее содержание воды, чем сухой корм.

Температура окружающей среды: летом животные обычно пьют больше.

Микроклимат окружающей среды: используйте увлажнители воздуха, если необходимо, чтобы обеспечить домашних животных необходимыми условиями.

Физическая активность и тренировка: это увеличивает потребность в воде, компенсируя ее потерю из-за интенсивного дыхания и слюноотделения.

Важность потребления воды становится очевидной при наблюдении за поведением больных домашних животных, поскольку они обычно пьют меньше. Если ваш пушистый друг стал меньше потреблять воды, это может быть симптомом какого-то заболевания. К примеру, гипонатриемия, заболевания ротовой полости, гиперадренокортицизм, гипертиреоз, почечная и печеночная недостаточность, пиометр, сахарный диабет и т.д.

Качество воды также оказывает влияние на здоровье животных. Следует избегать нефильтрованной водопроводной воды или воды из прудов. Отдавайте предпочтение бутилированной чистой воде.

Недостаточное потребление воды является распространенной проблемой среди домашних животных, особенно кошек.

Советы, как привлечь животных к гидратации:

Отделяйте миски с водой от мисок с едой.

Установите тарелки с водой в разных комнатах, чтобы домашние питомцы смогли легко их найти по всему дому.

Добавьте воды в сухую пищу, чтобы повысить ее влажность.

Используйте качественные миски, изготовленные из соответствующих материалов

Устанавливайте поилки, издающие нежные журчащие звуки, ведь животных часто интересует и привлекает эта мелодия.

Сделайте воду более привлекательной, добавив в миску кубик льда. Этот элемент пушистый любимец может воспринять за игрушку.

Добавьте в рацион животного влажный корм или натуральные продукты с большим содержанием воды.

Отлейте в воду натуральные ароматизаторы. Например, бульон, сок тунца или кокосовую воду, чтобы привлечь вашего любимца, а также сделать напиток вкуснее.

Если владельцы домашних животных будут следовать этим советам, их пушистые питомцы будут оставаться здоровыми.

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