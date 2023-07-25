Подборка лучших экшн фильмов, через которые вы не сможете оторваться от экрана

Экшн-фильмы всегда были популярны среди зрителей. UAportal подготовил топ-5 лучших кинолент этого жанра, выпущенных в период с 2007 по 2010 год.

"Темный рыцарь"

Рейтинг IMDB: 9.0

Жанр: Экшн, криминал, драма

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 2ч 32мин

Год: 2008

Продюсер: Кристофер Нолан

Это второй фильм трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене рассказывает о борьбе крестоносца в плаще с Джокером, который пытается остановить царящий в Готем-сити террор. Благодаря незабываемой актерской игре Гита Леджера Джокер держит зрителей в напряжении на протяжении всего сюжета.

"Начало"

Рейтинг IMDB: 8.8

Жанр: Экшн, приключения, паучная фантастика

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 2ч 28мин

Год: 2010

Продюсер: Кристофер Нолан

Фильм рассказывает историю опытного вора, нанимаемого для того, чтобы посеять идею в сознании другого человека через его сны. Благодаря увлекательным и непредсказуемым действиям, происходящим в разных слоях сновидений, кинолента держит зрителей в напряжении до самого конца.

"Железный человек"

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Экшн, приключения, научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 2ч 6мин

Год: 2008

Продюсер: Кевин Фейдж

Миллиардер-промышленник Тони Старк создает высокотехнологичный костюм, чтобы спастись из заключения, и становится супергероем. Благодаря интересному сюжету и харизматичному исполнению роли Тони Старка Робертом Дауни-младшим фильм заложил основу кинематографической вселенной Marvel, а также проложил путь к новой эре киношедевров о супергероях.

"Аватар"

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Экшн, приключения, фантастика

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 2ч 42мин

Год: 2009

Продюсер: Джеймс Кэмерон

Сюжет фильма разворачивается в будущем на планете Пандора, где люди добывают ценный минерал, способный спасти Землю. Главный герой – морской пехотинец-инвалид, отправляющийся туда, чтобы войти в местное человекоподобное племя нави. Революционные спецэффекты и батальные сцены кино делают его одним из самых кассовых и успешных за последнее десятилетие.

"Район №9"

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Экшн, научная фантастика, триллер

Страна: Южная Африка, США, Новая Зеландия, Канада

Продолжительность: 1ч 52мин

Год: 2009

Продюсер: Питер Джексон

Сюжет фильма разворачивается в мире, где инопланетяне высадились на Землю, потому что потеряли свой дом. В центре внимания – правительственный агент, который заражается вирусом, который превращает его в одного из пришельцев. Благодаря напряженному действию и сюжету кинолента получила одобрение критиков и стала культовой классикой, заставляющей задуматься.

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