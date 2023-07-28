Подборка лучших фильмов фильмов с участием Джозефины Лэнгфорд: романтические драмы, которые точно достойны внимания
Если вы любите драмы с непредсказуемым сюжетом и невероятной актерской игрой, то эта подборка вам точно понравится. UAportal подготовил пять фильмов с Джозефиной Лэнгфорд в главной роли.
"После"
Рейтинг IMDB: 6.3
Жанр: Романтика, драма
Страна: США
Продолжительность: 105 мин
Год: 2019
Главный продюсер Дженнифер Гибгот
Джозефина Лэнгфорд превращается в Тессу Янг, усердную студентку колледжа, жизнь которой неожиданно меняется, когда она знакомится с Гардином Скоттом, задумчивым и загадочным бунтарем. В них разворачиваются бурные и страстные отношения. Однако смогут ли влюбленные быть вместе?
"Победительницы"
Рейтинг IMDB: 6.3
Жанр: Комедия, драма, мюзикл
Страна: США
Продолжительность: 111 мин
Год: 2021
Главная продюсер: Эми Полер
Джозефина Лэнгфорд исполняет роль Эммы Каннингем, ученицы старшей школы в маленьком городке. Устав от токсичной школьной культуры и укорененного сексизма, главная героиня находит вдохновение в бунтарском прошлом своей матери. Девушка анонимно публикует журнал под названием "Мокси", начавший феминистическую революцию в ее школе.
"Введены в заблуждение"
Рейтинг IMDB: 5.8
Жанр: Комедия, драма
Страна: Австралия
Продолжительность: 88 мин
Год: 2017
Главный продюсер: Кэтрин Нолфи
Весна, вольнодумная молодая женщина, любящая приключения. После того, как ее брат Люк возвращается домой, они отправляются в гедонистическое путешествие, стремясь уйти от сложных семейных отношений. Изучая австралийский ландшафт, они встречаются с неожиданными людьми и узнают себя.
"После ссоры"
Рейтинг IMDB: 5.0
Жанр: Романтика, драма
Страна: США
Продолжительность: 105 мин
Год: 2020
Главная продюсер: Дженнифер Гибгот
Это сиквел фильма "После", который продолжает исследовать напряженные отношения Тессы и Гардина Скотта, вновь преодолевающих сложности любви и доверия. Девушка стремится установить границы и отстоять свою независимость, в то время как парень противостоит своему бурному прошлому.
"Последнее лето"
Рейтинг IMDB: 5.6
Жанр: Комедия, драма, романтика
Страна: США
Продолжительность: 109 мин
Год: 2019
Главный продюсер: Уильям Биндли
Эрин, талантливая молодая музыкант, которая сталкивается с неопределенностью после окончания школы. Сюжет фильма разворачивается в Чикаго летом, перед поступлением в колледж, и рассказывает о переплетении судеб нескольких выпускников. Эрин испытывает тягу к начинающему режиссеру Алеку.
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