Полезные бьюти-правила, которые должна знать каждая женщина за 30: позаботьтесь о своей красоте

Все хотят сохранить свою красоту и молодость как можно дольше UAportal подготовил восемь бьюти-уловок, которые должна знать каждая женщина после 30 лет, чтобы выглядеть на все сто процентов.

Увлажняйте кожу каждый день

С возрастом кожа становится более сухой и теряет свою эластичность. Поэтому выбирайте увлажняющий крем, который подходит вашему типу кожи и обильно наносите его на лицо после очищения. Следовательно, ваша кожа станет увлажненной, а мелкие морщинки – менее заметны.

Купите качественный крем для кожи вокруг глаз

Нежная кожа вокруг глаз подвержена появлению морщин и тонких линий. Чтобы ваши глаза были свежими и молодыми, покупайте качественный крем, в состав которого должны быть гиалуроновая кислота и пептиды. Это поможет увлажнить и подтянуть кожу, а также уменьшая видимость "гусиных кавычек" и темных кругов.

Защищайте кожу от солнца

Ежедневно наносите солнцезащитный крем с фактором защиты не менее SPF 30, даже в пасмурные дни. Следовательно, это предотвратит преждевременное старение, появление морщин и гиперпигментации, вызванные вредными УФ-лучами.

Освойте искусство минимального макияжа

С возрастом более естественный и минимальный макияж может выглядеть невероятно привлекательно. Сосредоточьтесь на том, чтобы подчеркнуть свои черты, а не замаскировать их. Выберите легкое тональное основание или увлажняющий крем. Подведите брови, добавьте немного туши и нанесите приятный цвет губ, чтобы завершить ваш макияж без особого труда.

Используйте масло для волос

С возрастом волосы становятся более сухими и ломкими. Чтобы увлажнить и насытить блеском свои локоны, добавьте в ежедневный уход масло для волос. Нанесите несколько капель средства на пряди, избегая корней, чтобы обуздать вьющиеся, добавить влаги и блеска, а также улучшить общее состояние здоровья.

Ухаживайте за кожей перед макияжем

Здоровая и блестящая кожа – это основа природной красоты. Вместо того чтобы скрыть недостатки за макияжем, определите правильные приоритеты в уходе за кожей. Очищайте лицо дважды в день, регулярно делайте пилинг, чтобы удалить ороговевшие клетки. К тому же используйте сыворотки и маски для лица, чтобы решить конкретные проблемы.

Пейте много воды

Выпивайте не менее восьми стаканов воды в день. Постоянное увлажнение выводит токсины, делает кожу упругой, а также улучшает ее общее состояние.

Высыпайтесь

Недосыпание может привести к тусклой коже, отекам и темным кругам под глазами. Позаботьтесь о 7-8 часах непрерывного сна, чтобы просыпаться бодрым и омоложенным.

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