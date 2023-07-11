Полезные лайфхаки для скользкой обуви: пригодятся наждачка и детская присыпка

Скользкая обувь может не только угрожать безопасности, но и вызвать дискомфорт и неудобства. UAportal подготовил инструкцию о том, как сделать обувь менее скользкой, предлагая практические советы.

Выбирайте правильный материал обуви

Тип материала, из которого изготовлена обувь, может существенно повлиять на его скользкость. Выбирайте обувь на резиновой подошве или имеющую хорошее сцепление с поверхностью.

Резина обеспечивает лучшее сцепление с разными поверхностями и может помочь предотвратить скольжение и падение. Избегайте обуви с гладкой кожаной или пластиковой подошвой, поскольку они более скользкие.

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Используйте средства сцепления

Если у вас есть пара обуви, которую вы любите, но она кажется вам слишком скользкой, вы можете улучшить сцепление с поверхностью, используя средства для сцепления. Один из популярных вариантов – наклеить на подошву обуви клейкие накладки или наклейки.

Эти липкие накладки обеспечивают дополнительное сцепление и помогают предотвратить скольжение. Кроме того, вы можете попытаться прикрепить резиновые защитные накладки на подошву или добавить аксессуары, улучшающие сцепление с поверхностью, например нескользящие подошвы или пяточки.

Создайте сцепление с помощью домашних средств

Существует несколько бытовых средств, которые можно использовать, чтобы сделать обувь менее скользкой. Один из простых способов – отшлифовать подошву с помощью наждачной бумаги. Аккуратно отшлифуйте гладкие участки, чтобы создать небольшие канавки, улучшающие сцепление с поверхностью.

Еще одно эффективное средство – нанести на подошву тонкий слой резинового цемента или спрей для резиновой подошвы. Эти средства добавляют сцепление и могут наноситься повторно при необходимости.

Кроме того, вы можете посыпать подошву небольшим количеством детской присыпки, кукурузного крахмала или пищевой соды. Эти порошки помогают поглощать влагу и уменьшают скользкость. Не забудьте счистить излишки присыпки перед тем, как обуть обувь.

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