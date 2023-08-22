Полезные лайфхаки, которые можно использовать на кухне: сэкономят ваше время, деньги и усилия

Одной из сфер, где люди часто ищут практические решения, является кухня, где хозяйки или хозяева проводят значительное количество времени, готовя еду и занимаясь домашними делами. UAportal составил список практических лайфхаков, которые можно применить на кухне. Это поможет сэкономить время, деньги и усилия при исполнении ежедневных кухонных обязанностей.

Организуйте место для хранения продуктов

Хорошо организованный шкаф может сэкономить много времени и избежать разочарований, когда дело доходит до приготовления пищи. Начните с классификации ингредиентов и храните их в прозрачных контейнерах. Это не только облегчит поиск необходимых продуктов, но поможет отслеживать их количество. Кроме того, подумайте об этикетках на контейнерах, чтобы избежать путаницы.

Используйте технику, которая экономит время

Инвестиции в бытовую технику, которая экономит время, могут значительно снизить нагрузку на кухне. Подумайте о приобретении мультиварки, которая поможет готовить еду с минимальными усилиями. Прибор позволяет установить время приготовления и забыть о нем, пока еда не будет готова.

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Планируйте и готовьте еду заранее

Уделяйте немного времени еженедельно, чтобы спланировать меню и составить список покупок. Таким образом, можно избежать поездок в магазин в последнюю минуту, а также обеспечить наличие всех необходимых ингредиентов под рукой. Кроме того, подумайте о подготовке ингредиентов заранее, например, нарезка овощей или маринование мяса. Это сэкономит время в напряженных буднях и сделает процесс приготовления пищи легким и приятным.

Сделайте кухню компактнее

Максимизируйте пространство в шкафчиках, используя складывающиеся контейнеры или устанавливая дополнительные полки. Разделители для ящиков помогут аккуратно упорядочить посуду и принадлежности. Организовав пространство на кухне, можно создать свободную от беспорядка среду и упростить процесс приготовления пищи.

Убирайте на ходу

Уборка после приготовления пищи может быть сложной задачей, особенно, когда нужно помыть много посуды. Чтобы сделать этот процесс более легким, возьмите себе привычку убирать на ходу. Мойте посуду, кухонные принадлежности и другие вещи, пока ждете, когда приготовится еда. Это предотвращает накопление груды грязной посуды и делает уборку после приготовления пищи гораздо быстрее и проще.

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