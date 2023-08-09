Полиэстер, нейлон, акрил и эластан: почему пластик доминирует в индустрии моды

Пластик стал неотъемлемой частью нашего гардероба, ведь почти две трети одежды сделаны из синтетических материалов, полученных из ископаемого топлива. Полиэстер, нейлон, акрил и эластан доминируют в индустрии моды, но имеют значительные экологические последствия. Эти материалы выделяют микропластик в окружающую среду, не подвергаются биологическому разложению сотни лет.

Хотя многие люди прилагают усилия, чтобы уменьшить использование одноразового пластика, количество его в нашей одежде остается тревожным. Учитывая, что ежегодно производится более 100 миллиардов единиц товара и 70 процентов одежды попадает на свалки, очевидно, что индустрия моды сталкивается с неотложной проблемой.

Возникает вопрос: почему пластик так проникает в моду? Ответ состоит в его доступности. Быстрая мода полагается на дешевую рабочую силу и материалы, не учитывая влияние продукции на окружающую среду в конце ее жизни. Кроме того, синтетика обладает уникальными свойствами, которые трудно заменить в определенных областях, таких как спортивная одежда, для активного отдыха и нижнее белье.

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Чтобы снизить влияние пластика на окружающую среду, индустрия постепенно переходит от первичного полиэстера к переработанному. Ведущие бренды, такие как H&M, Adidas и Zara, принадлежащие компании Inditex, обязались обеспечить, чтобы до 2025 года 100 процентов их полиэстера производился из переработанных источников. Однако значительная проблема заключается в том, что большинство переработанного синтетического волокна производится из пластиковых бутылок.

Хотя их можно легко переработать в новые, зависимость модной индустрии от них создает линейную модель, которая в конечном итоге приводит к свалке. Такой подход является лишь временным, а не постоянным решением. Кроме того, собственные обязательства производства напитков по устойчивому развитию могут ограничить доступ индустрии моды к ПЭТ-бутылкам, что обусловит необходимость разработки химических технологий для переработки сложных текстильных материалов.

Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года.

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