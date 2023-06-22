Стилистка показала, какие шорты не стоит одевать летом 2023 года (фото)

Стилистка Алина Михайленко показала актуальные и неактуальные шорты в 2023 году. Она советует обратить внимание на классические шорты, карго и

В своем TikTok-канале эксперт заметила, что на пике популярности находятся бермуды, костюмные шорты и модели без дыр и потертостей.

Читайте также: Стилистка показала стильные ремни на лето 2023 года (фото)

Михайленко отметила, что этим летом следует отказаться от вареных шорт, с акцентной жаткой или бантом на талии. Кроме этого, микрошорты в обычной стилизации уже неактуальны. Актуальны только минишорты с 00-х.

Видео дня

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 базовых вещей на лето, которые должна иметь каждая модница (фото)

По словам стилистки, среди других актуальных моделей – шорты карго в котоне и дениме, шорты боксеры в пижамном стиле.

Не стоит покупать кожаные шорты с акцентной посадкой на талии, твидовые шорты, шорты с акцентными пуговицами в стиле Balmain.

Читайте также: Карго, песчаный цвет и пижамный стиль: названы модные шорты на лето (фото)

Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!