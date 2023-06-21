Стилистка показала стильные ремни на лето 2023 (фото)

Стилистка Алина Михайленко показала актуальные ремни на 2023 год. На пике популярности остаются минималистичные варианты.

В своем TikTok-канале она призвала обратить внимание на модели в стиле минимализма. Такие тонкие ремни прослужат не один год. Кроме этого, следует присмотреться к кожаным шнуркам.

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Также стилистка показала модели более высокого сегмента с минималистическими пряжками без лого.

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Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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