Поможет кипяток: Лайфхаки, с которыми вы легко и быстро почистите чеснок

Чистка чеснока – утомительное занятие, требующее много времени и усилий, особенно если зубчики маленькие или их трудно достать. UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут легко и быстро почистить чеснок.

Совет 1

Перед очисткой каждого зубчика удалите с помощью ножа его кончики. Это поможет ослабить кожицу, чтобы ее было легче снять.

Совет 2

Поместите зубчики чеснока в миску и залейте их кипятком на 30 секунд, а затем слейте воду в дуршлаг. Под воздействием теплой воды кожица размягчится, и ее будет легче снять.

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Совет 3

Для крупных долек чеснока попробуйте перед очисткой разрезать их на мелкие кусочки. Так будет гораздо легче обрабатывать каждую дольку по отдельности.

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