Посланник между миром живых и мертвых: почему воробей стучится в окно

В украинской культуре поверье о стукающем в окно воробье имеет глубокое значение. Птица выступает как посланник между живыми и мертвыми. Это поверье передавалось из поколения в поколение и продолжает сохранять свою актуальность и в наше время. Поэтому UAportal углубился в значение этой приметы.

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Считается, что когда воробей стучит в окно, это знак приближения смерти. Этот предрассудок появился из-за ассоциации воробьев с душами умерших. Считается, что в таком случае он передает послание из загробного мира.

Есть и другие значения этой приметы. Например, если воробей постучал в окно один раз, это несет в себе положительное значение, как приход долгожданного гостя, приятные и неожиданные новости, или улучшение финансового благополучия семьи. Если птица постучалась в окно незамужней женщины – это может означать, что любовь лопнет в ее жизнь.

А вот если воробей бьется в окно дома, эзотерики считают, что это может нести в себе негативные новости, разные жизненные неприятности или даже проблемы с финансовой сферой. Будьте осторожны, если птица разбилась, когда столкнулась со стеклом, это может нести новость о больших финансовых потерях или серьезной болезни.

С логической и научной точки зрения предрассудок о стучащем в окно воробье можно объяснить и другими причинами. Известно, что воробьи – любознательные птицы, они могут увидеть свое отражение в окне и принять себя за другого пернатого. Это может привести к тому, что воробей начнет клевать или стучать в окно, пытаясь взаимодействовать с ним.

Напомним, раньше мы рассказывали, почему птица может стучать в окно своим клювом или крыльями.

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