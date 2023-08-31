Посланець між світом живих і мертвих: чому горобець стукає у вікно

В українській культурі повір'я про горобця, який стукає у вікно, має глибоке значення. Птах виступає як посланець між живими і мертвими. Це повір'я передавалося з покоління в покоління і продовжує зберігати свою актуальність і в наш час. Тому UAportal заглибився у значення цієї прикмети.

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Вважається, що коли горобець стукає у вікно, то це знак наближення смерті. Цей забобон з'явився через асоціацію горобців з душами померлих. Вважається, що в такому випадку він передає послання з потойбічного світу.

Є й інші значення цієї прикмети. Наприклад, якщо горобець постукав у вікно один раз, це несе в собі позитивне значення, таке як прихід довгоочікуваного гостя, приємні та несподівані новини, або покращення фінансового благополуччя родини. Якщо птах постукав у вікно незаміжньої жінки – це може означати те, що кохання увірветься в її життя.

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А ось якщо горобець б'ється у вікно оселі, езотерики вважають, що це може нести в собі негативні новини, різні життєві неприємності, або навіть проблеми з фінансовою сферою. Будьте обережні, якщо птах розбився, коли зіткнувся зі склом, це може нести новину про великі фінансові втрати або серйозну хворобу.

З логічної та наукової точки зору, забобон про горобця, що стукає у вікно, можна пояснити й іншими причинами. Відомо, що горобці – допитливі птахи, вони можуть побачити своє відображення у вікні і прийняти себе за іншого пернатого. Це може призвести до того, що горобець почне дзьобати або стукати у вікно, намагаючись взаємодіяти з ним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому птах може стукати у вікно своїм дзьобом або крилами.

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