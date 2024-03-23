Потребуется картофель и молоко: быстрый рецепт ленивых пирожков, которые не оставят равнодушным

Вкус пирожков с начинкой из капусты или картофеля любим для многих. Однако не всегда есть время и настроение заниматься приготовлением теста.

Для таких ситуаций существуют простые рецепты, не требующие много усилий. Одним из них поделились на сайте "Бабушкины рецепты".

Как приготовить ленивые картофельные пирожки

Нам понадобится:

картофель – 3 шт.;

молоко – 180 мл;

соль – 0,5 ч. л.;

сахар – 0,5 ч. л.;

дрожжи – 1 ч. л.;

мука – 300 г.

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Способ приготовления:

Очистите и промойте картофель, затем нарежьте его и варите, пока не станет мягким. Потолчите вареный картофель в пюре, добавьте молоко и тщательно перемешайте. Добавьте в пюре немного сахара, соли и дрожжей, хорошо все смешайте. Просейте муку прямо в пюре и замесите тесто, которое должно быть эластичным и мягким. Слегка смажьте сформированное тесто растительным маслом и оставьте его отдыхать под пленкой на 30 минут. Затем обомните тесто на столе, усыпанном мукой. Разделите его на четыре равные части, сформируйте из них шары. Руками сделайте из шаров плоские лепешки и поочередно обжарьте их на сковороде с растительным маслом. Когда лепешки приобретут золотистый цвет с обеих сторон, их можно будет снять с плиты. В заключение, смажьте каждый горячий корж сливочным маслом.

Напомним, ранее мы рассказывали рецепт нежных пирожков с картофелем, в котором уже используется тесто.

Приятного аппетита!

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