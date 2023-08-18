Преимущества и недостатки иглоукалывания: когда следует делать процедуру

Иглоукалывание стало популярным как дополнительная терапия при различных заболеваниях, что предполагает введение тонких игл в определенные точки на теле, стимулирующие заживление, а также восстанавливающие общий баланс. UAportal рассказал о преимуществах и недостатках этой процедуры.

Преимущества иглоукалывания

Естественное облегчение боли

Стимулируя определенные точки на теле, вы можете облегчить свою боль, вызванную различными недугами, в частности, мигренью, артритом, болью в спине и т. д. Кстати, эту терапию также любят те, кто предпочитает немедикаментозные подходы к лечению.

Уменьшение стресса

Акупунктура эффективно уменьшает стресс и способствует расслаблению. Введение тонких игл в определенные точки на теле помогает стимулировать высвобождение эндорфинов, улучшающих настроение, а также естественных обезболивающих. Следовательно вы будете чувствовать покой и иметь лучшее самочувствие

Целостный подход к здоровью

В основе иглоукалывания лежит концепция сбалансирования энергетического потока организма. Воздействуя на определенные точки, специалисты стремятся восстановить баланс Ци, который, как считается, имеет немаловажное значение для сохранения здоровья в целом.

Недостатки иглотерапии

Потенциальные побочные эффекты

Хотя акупунктура обычно безопасна, если ее выполняет квалифицированный и лицензированный специалист, однако существуют потенциальные побочные эффекты, о которых следует помнить. В частности, речь идет о незначительных кровоподтеках или кровоподтеках в местах введения игл, временной боли и головокружения. В редких случаях могут возникнуть более серьезные осложнения, такие как инфекции или повреждения органов.

Нехватка научных исследований

Хотя иглоукалывание практикуется уже тысячи лет, научные данные, подтверждающие ее эффективность, все еще ограничены. Некоторые исследования показали положительные результаты при определенных состояниях, другие не выявили существенной разницы между иглоукалыванием и плацебо.

Временные и финансовые расходы

На эту процедуру часто выделяется несколько сеансов, чтобы достичь желаемых результатов. Это может занять много времени и требует больших финансовых затрат. К тому же сложно найти квалифицированного и авторитетного специалиста, недалеко от вашего места жительства.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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