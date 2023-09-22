Принесут несчастье: топ-5 подарков, которые не стоит дарить близким родственникам

Когда дело доходит до выбора подарков для близких родственников, важно помнить о потенциальном значении, которое могут иметь те или иные вещи. Хотя все стремятся угодить и подарить что-нибудь полезное, очень важно учитывать возможные последствия.

Некоторые подарки, к сожалению, могут доставить не радость, а несчастье. Давайте рассмотрим несколько вариантов, к которым следует подходить с осторожностью.

Наручные часы

Предрассудки предполагают, что дарование наручных часов может принести несчастье, например болезнь, финансовые трудности или проблемы в отношениях. В восточных культурах считается, что вручение часов означает начало отсчета времени до конца жизни.

Искусственные цветы

Хотя живые цветы являются универсальным и приятным подарком, следует избегать искусственных. Эти синтетические букеты часто ассоциируются с высасыванием положительных эмоций у людей, действуя как энергетические вампиры. Кроме того, они чаще ассоциируются с грустными событиями, такими как похороны, а не с радостными празднованиями.

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Зеркало

Зеркала, хоть и широко используются в повседневной жизни, имеют определенную мистику и ассоциируются с потусторонними мирами. Эзотерические верования предостерегают от дарования зеркал, поскольку считается, что они отнимают красоту, молодость и энергию. Более того, они ассоциируются с потенциальной разлукой или расставанием.

Пустой кошелек

Даря кошелек или портмоне, важно убедиться, что он не пуст. Принято класть внутрь хотя монетку перед тем, как завернуть его. С другой стороны, считается, что пустой кошелек символизирует финансовые трудности и может привести к длительным материальным проблемам для получателя.

Тапочки

Хотя тапочки могут показаться уютным и практичным подарком, они имеют неоднозначное значение. В некоторых культурах верят, что дарование тапок предвещает долгое путешествие или потенциальную разлуку.

Напомним, подарки могут нести в себе не только радость, но и негативную энергию. Некоторые совершенно невинные предметы могут отнять у человека красоту, здоровье и материальные блага. UAportal рассказал, какие 5 вещей лучше вычеркнуть из списка подарков.

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