Принцесса Кейт Миддлтон продемонстрировала модный и молодежный образ, совместив доступные вещи для своего появления в колледже Ландау Форте в Дерби.

41-летняя Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, посетила колледж Ландау Форте в Дерби, чтобы встретиться с Притом Чанди. Чанди недавно завершил экстремальную экспедицию в Антарктиду, установив два мировых рекорда. Для этого события Кейт выбрала молодежный образ и скомбинировала модные вещи из масс-маркета.

Кейт выбрала белый джемпер и синие брюки. Завершил образ двубортный жакет с золотыми пуговицами от Zara, который обошелся ей всего в 69,99 фунтов стерлингов, и кроссовки Veja, которые стоили 120 фунтов стерлингов. Герцогиня Кембриджская распустила длинные волосы и сделала нежный макияж с акцентом на глаза.

Принцесса Кейт Миддлтон демонстрирует модный образ из доступных вещей

Кейт попробовала нести две шины весом 20 кг каждая, как тест, который Ченди делала каждый день во время подготовки к экспедиции. Однако вскоре она поняла, что не справляется с этой задачей, и рассмеялась, сказав: "Мне нужно немного потренироваться".