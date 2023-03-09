Прогноз погоды в Киеве на 10 марта: вечером можно ждать осадки

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 10 марта. Он основан на данных, предоставленных сайтом weather.com.

Общий прогноз на этот день – умеренные температуры с вероятностью небольших осадков во второй половине дня. Минимальная температура ожидается +1 градуса Цельсия, а максимальная температура в течение дня достигнет +8 градусов Цельсия.

В течение большей части дня температура воздуха должна держаться около +3 градусов Цельсия из-за ветра со скоростью 5,1 м/с с северо-западного направления. Кроме того, прогнозируется плотная облачность, которая может принести небольшой дождь или снег вечером.

Одеваясь на день, важно оставаться в тепле, но не переборщить с одеждой из-за умеренных температур. Также важно держать под рукой зонтик.

Восход солнца 10 марта ожидается в 6:23 утра, а закат – около 5:53 вечера.

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