Прогноз погоды в Киеве на 25 февраля: дождь будет во второй половине дня

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 25 февраля 2023 года. Этот прогноз основан на данных, предоставленных сайтом weather.com.

День в Киеве ожидается преимущественно облачным с вероятностью небольших дождей во второй половине дня. Температура воздуха составит от +3 до +8 градусов по Цельсию, с ощущением +4 градусов по Цельсию из-за ветрового холода.

Скорость ветра ожидается 7,7 м/с с северо-западного направления. Атмосферное давление 996hPa, влажность 69%. Активность г/м - 1 балл.

Из-за густой облачности в течение дня, если вы планируете выйти на улицу, лучше одеваться тепло и многослойно. Лучше всего надеть несколько тонких слоев, которые можно будет легко добавлять или снимать в зависимости от того, насколько тепло или холодно вам будет в течение дня.

Время восхода солнца в Киеве 25 февраля будет 7:06 утра по местному времени, а закат произойдет в 18:14 вечера по местному времени.

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