Пролежит свежей неделю: три совета по длительному хранению клубники

Когда дело доходит до продолжительного хранения клубники, правильные методы имеют решающее значение. UAportal подготовил материал, который поможет узнать лучшие способы длительного хранения ягоды.

Правильная подготовка

Перед тем как хранить клубнику, ее необходимо тщательно вымыть. Удалите все стебли и листья и осторожно промойте ягоды в прохладной воде.

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Рекомендуется дать им полностью высохнуть на воздухе или промокнуть чистым бумажным полотенцем. Это поможет удалить грязь и минимизировать риск порчи во время хранения.

Выберите правильный контейнер

Чтобы продлить срок хранения клубники, очень важно выбрать подходящий контейнер. Выбирайте вентилируемый контейнер, позволяющий воздуху циркулировать вокруг ягод. Пластиковые контейнеры с вентиляционными отверстиями на крышке или корзины с отверстиями обеспечивают необходимый доступ воздуха и предотвращают накопление излишней влаги.

Регулярно проверяйте и удаляйте испорченные ягоды

Возьмите за привычку регулярно проверять клубнику, которую вы храните. Ищите какие-либо признаки плесени, смягчения или изменения цвета. Если вы заметили испорченные ягоды, немедленно удалите их из контейнера, чтобы они не испортили остальные.

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