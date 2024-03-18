Прощай, известковый налет: как эффективно очистить поверхности в ванной с помощью специальной смеси

Часто возникает необходимость устранить известковые отложения, образующиеся на поверхностях ванной комнаты. Хотя магазинные средства могут быть эффективными, они часто оказываются слишком дорогими или не дают желаемого результата. В таких случаях можно прибегнуть к домашним методам очищения, используя подручные ингредиенты.

Домашний раствор, созданный из компонентов, обычно находящихся в вашем кухонном ящике, может быть не только быстрым и эффективным способом удаления кальциевых отложений, но и позволит сэкономить средства. Проверенным рецептом поделились на сайте Genialne.

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Что поможет удалить известковый налет

Известковый налет часто формируются на сантехнических поверхностях, таких как: унитаз, кран, раковина, душевая кабина или насадка для душа. Существует множество методов для их очистки, однако один из наиболее действенных – домашний раствор, содержащий уксус, кукурузный крахмал, воду, лимонную кислоту и моющее средство для посуды.

Для его приготовления понадобится:

Налить в кастрюлю 400 мл воды. Добавить 2 столовые ложки уксуса. Всыпать от 3 до 4 столовых ложек кукурузного крахмала. Поставить на огонь и тщательно перемешивать до тех пор, пока смесь не закипит и не загустеет. После того как она станет густой, снять смесь с огня и дать ей остыть. Добавить 4-5 столовых ложек лимонной кислоты в охлажденную смесь. Снова тщательно перемешать и подогреть, чтобы растворилась кислота. Влить 100 мл моющего средства для посуды. После окончательного перемешивания дать смеси охладиться и перелить готовый гель в удобную для использования емкость.

Приготовленное таким образом средство будет исключительно эффективно для очистки от накипи и других тяжелых загрязнений.

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