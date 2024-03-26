Прощай, вонь: одна простая хитрость, которая поможет убрать неприятный запах из мусорного ведра

Неприятные запахи всегда создают дискомфорт в помещении. Тем не менее есть простой способ избавиться от этой проблемы, особенно когда речь идет о неприятной вони, исходящей из мусорного ведра на кухне.

Не нужно тратить деньги на агрессивные химические средства или отдушки, поскольку существует натуральное средство, которое может помочь в этой ситуации. Об этом рассказывает mirror.

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Проблема с неприятным запахом, возникающая от мусорных баков, особенно в небольших помещениях требует срочного решения. Каждый раз, когда открывается крышка, этот запах может распространиться по всему жилью. Если вы не можете выбрасывать мусор каждый день и не хотите, чтобы ваш дом пропах от него, то следует обратить внимание на следующий метод.

Достаточно просто нанести небольшое количество эфирного масла на верхнюю часть мусорного контейнера. Этого будет достаточно на длительный период. Также можно опробовать другой способ, а именно нанести несколько капель эфирного масла на вату или ватный диск и поместить их на дно мусорного контейнера.

Напомним, ранее мы рассказывали простые советы, которые помогут устранить неприятные запахи из стиральной машины.

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