Прощенное воскресенье 2024: когда празднуют и какие запреты в этот день

Ежегодно, в канун Великого поста, христиане восточного обряда празднуют день, известный как Прощенное воскресенье. Он знаменует завершение Масленицы и является временем для примирения и прощения обид.

В 2024 году, Прощеное воскресенье выпадает на 17 марта после Масленичной недели, которая длилась с 11 по 17 марта. После этого, с 18 марта, начнется Великий пост, который предшествует празднованию Пасхи, которая в этом году состоится 5 мая для христиан восточного обряда. Об этом сообщает "Дзеркало тижня".

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Значение праздника

Празднование Прощеного воскресенья имеет глубокое духовное содержание. В этот день принято отпускать обиды и просить прощения у тех, кого могли обидеть, чтобы с чистой совестью начать Великий пост.

При прощении следует сказать: "Прости меня, если можешь!", а в ответ следует говорить: "Бог простит и я прощаю".

Запреты праздника

Есть традиции и ограничения, которые следует уважать в этот особенный день.

В Прощеное воскресенье не принято употреблять мясные блюда и алкогольные напитки, ведь на следующий день начинается пост.

Не рекомендуется заниматься бытовой работой или тяжелым физическим трудом, а также шитьем, вышиванием или вязанием.

Важно избегать ссор, отрицательных высказываний и пожеланий зла другим. Если кто-то просит прощения, необходимо отпустить обиды. Также не следует выходить из дома вечером и вспоминать свои грехи.

После праздничного ужина не убирают стол, а оставшуюся на нем пищу лучше накрыть белой скатертью. Раньше верили, что таким образом можно пригласить в дом счастье и благополучие.

Напомним, ранее мы рассказывали о традициях и истории Прощеного воскресенья.

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