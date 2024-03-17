Прощена неділя 2024: коли святкують і які заборони у цей день

Щорічно, напередодні Великого посту, християни східного обряду святкують день, відомий як Прощена неділя. Він знаменує завершення Масляної і є часом для примирення та прощення образ.

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У 2024 році, Прощена неділя випадає на 17 березня після Масляного тижня, який тривав з 11 по 17 березня. Після цього, з 18 березня, розпочнеться Великий піст, який передує святкуванню Великодня, яке в цьому році відбудеться 5 травня для християн східного обряду. Про це інформує Дзеркало тижня.

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Значення свята

Святкування Прощеної неділі має глибокий духовний зміст. У цей день прийнято відпускати образи та просити прощення у тих, кого могли образити, щоб з чистою совістю розпочати Великий піст.

Під час вибачення слід сказати: "Пробач мені, якщо можеш!", а у відповідь слід казати: "Бог простить і я прощаю".

Заборони свята

Існують традиції та обмеження, які слід поважати в цей особливий день.

У Прощену неділю не прийнято вживати м’ясні страви та алкогольні напої, адже наступного дня починається піст.

Не рекомендується займатися побутовою роботою чи важкою фізичною працею, а також шиттям, вишиванням чи в’язанням.

Важливо уникати сварок, негативних висловлювань та побажань зла іншим. Якщо хтось просить прощення, необхідно відпустити образи. Також не слід виходити з дому ввечері та згадувати свої гріхи.

Після святкової вечері не прибирають стіл, а залишену на ньому їжу краще накрити білою скатертиною. Раніше вірили, що таким чином щастя та добробут можна запросити до хати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про традиції та історію Прощеної неділі.

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