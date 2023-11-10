Простые и эффективные методы для удаления пыли из мягкой мебели

UAportal подготовил список советов и методов для поддержания чистой среды для мягкой мебели. Рассмотрим методы чистки, которые помогут удалить пыль из мебели.

Ворсовый валик

Чтобы быстро и легко удалить пыль из мягкой мебели, можно воспользоваться ворсистым валиком. Просто прокрутив липкий клейкий лист по поверхности мебели, можно эффективно собрать все осевшие частицы пыли. Пыль прилипнет к клею, и мебель будет выглядеть чистой и без пыли с минимальными усилиями.

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Пылесос со щеткой-насадкой

Для более тщательного и комплексного удаления пыли из мягкой мебели следует использовать пылесос со щеткой-насадкой. Подсоедините щетку к насадке пылесоса и проведите ею по всей поверхности мебели, уделяя особое внимание швам, щелям и углам, где пыль имеет тенденцию накапливаться.

Специальные средства или уксус

Рекомендуем выбрать специализированное чистящее средство или создать натуральную альтернативу, смешав в бутылке с распылителем равные части воды и уксуса. Слегка сбрызнуть смесью обивку и осторожно почистить ее круговыми движениями с помощью щетки с мягкой щетиной. Этот процесс эффективно удаляет пыль и стойкие пятна, возвращая мебели свежий вид и продлевая срок службы.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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