Пять детей звезд, которые стали известнее своих родителей: талант у них в крови

Дети известных родителей часто страдают из-за огромного давления общества, ведь они являются представителями своей звездной семьи. Однако иногда потомки могут превзойти ожидания, проложив уникальный путь к собственному успеху. UaPortal рассказал о пяти знаменитостях, ставших известными своими популярными родственниками.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли – американская актриса, фотомодель, режиссер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. Она также получила две премии "Оскар" и три премии "Золотой глобус". Немногие знают, что Джоли унаследовала свое артистическое мастерство от родителей, Джона Войта и Маршелин Бертран. Однако ее жизнь изменилась после развода родителей. Пока Джон продолжал свою карьеру, получив "Оскар" и три "Золотых глобуса", Маршелин переехала в Нью-Йорк вместе с Анджелиной и ее старшим братом Джеймсом, лелея несбывшиеся мечты дочери и разжигая ее страсть к искусству.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет является дочерью голливудских звезд Брюса Пэлтроу и Блайт Даннер. Пока ее отец режиссером работал над одним сериалом, мать очаровывала зрителей своей игрой в другом. Исключительный талант Гвинет принес ей номинацию на "Золотой глобус" в фильме "Влюбленный Шекспир". Превзойдя успехи своих родственников, она получила еще "Оскар" и "Эмми".

Майли Сайрус

Отцом певицы является Билли Сайрус, известный кантри-музыкант в США, сыграл ключевую роль в карьере Майли. Мировую известность она приобрела, когда сыграла американскую школьницу в телесериале "Ханна Монтана". Мать Майли, Тиш Финли, также способствовала ее успеху в качестве продюсера фильма "Последняя песня", который продемонстрировал талант будущей звезды вместе с ее бывшим партнером актером Лиамом Гемсвортом.

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон, известная благодаря участию в сенсационной франшизе "Пятьдесят оттенков серого", родилась в семье знаменитостей. Ее мать, Мелани Гриффит, обладательница "Золотого глобуса", номинантка премии "Эмми" и "Оскар". Именно в подростковом возрасте, в 14 лет, Дакота познакомилась со своим будущим отчимом, актером Доном Джонсоном. В то время как Мелани участвовала в крупных проектах после пластической операции, Дакота сделала себе имя, сыграв в экранизации эротического романа.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон, известная благодаря роли Рэйчел Грин в сериале "Друзья", происходит из актерской семьи: ее родители - американский актер греческого происхождения Джон Энистон и Нэнси Доу. Хотя мать Дженнифер начала свою карьеру с сериала "Дикий, дикий Вест", она со временем покинула мир кино. Тем временем Джон получил признание благодаря таким сериалам, как "Безумцы" и "Девушка Гилмор", что оказало большое влияние на путь его дочери.

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