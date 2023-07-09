Пять фактов о Джоне Траволте: бросил школу и умеет управлять самолетами

Джон Траволта – икона Голливуда, известный своим актерским и танцевальным мастерством в таких фильмах, как "Бриолин" и "Лихорадка субботнего вечера". Хотя большинство людей знакомы с его работой на большом экране, есть несколько менее известных фактов об актере, которые не менее интригуют. UAportal подготовил список из пяти интересных фактов о Джоне Траволте.

Факт 1

Джон – сертифицированный пилот и любитель авиации. Он летает с подросткового возраста и даже владеет собственным самолетом Boeing 707. Он также совершал коммерческие полеты и однажды был послом авиакомпании Qantas Airlines.

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Факт 2

Траволта – большой поклонник Саентологии и является членом этой церкви уже более 40 лет. Он является активным защитником данной религии и считает, что она помогла ему пережить трудные времена в жизни.

Факт 3

Джон – талантливый музыкант и за годы своей карьеры выпустил несколько альбомов. Он страстно любит музыку и даже исполнил несколько собственных песен в таки фильмах, как "Бриолин" и "Криминальное чтиво".

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Факт 4

Траволта бросил среднюю школу. Несмотря на свой невероятный успех, Джон Траволта бросил среднюю школу в 10 классе. Он боролся с дислексией, и ему было трудно успевать в учебе. Вместо этого он занялся актерским мастерством.

Факт 5

Джон – полиглот и свободно говорит на нескольких языках, включая итальянский и испанский. Он использовал свои языковые навыки в некоторых своих фильмах, например, когда он говорил по-итальянски в фильме "Будь круче".

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