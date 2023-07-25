Пять фантастических фильмов и мультфильмов, завораживающих сюжетом и визуальными эффектами
Мир кино полон волшебных историй, которые переносят нас в другое измерение. UAportal собрал самые популярные фэнтези, снятые в период с 2010 по 2015 год.
"Гарри Поттер и Дары смерти – часть 2"
Рейтинг IMDB: 8.1;
Жанр: Фэнтези;
Страна: Великобритания, США;
Продолжительность: 2ч 10мин;
Год: 2011;
Продюсер: Дэвид Хейман
В последней главе серии фильмов, Гарри, Рон и Гермиона отправляются в путешествие, чтобы уничтожить все оставшиеся крестражи и окончательно победить Волдеморта. Битва между добром и злом достигает своего апогея в Хогвартсе, когда троица борется за свою жизнь и судьбу мира волшебников.
"Хоббит: Нежданное путешествие"
Рейтинг IMDB: 7.8;
Жанр: Фэнтези, приключения;
Страна: США, Новая Зеландия;
Продолжительность: 2ч 49мин;
Год: 2012;
Продюсер: Питер Джексон;
Основан в романе Дж.Р.Р. Толкина, "Хоббит" рассказывает о приключениях Бильбо Бэггинса, отправляющегося в путешествие с группой гномов, чтобы отвоевать свою родину у дракона Смауга. По пути главный герой сталкивается с разными препятствиями и опасностями, включая Голума и страшных орков.
"Малефисента"
Рейтинг IMDB: 7.0;
Жанр: Фэнтези;
Страна: США;
Продолжительность: 1ч 37мин;
Год: 2014;
Продюсер: Джо Рот;
Эта экранизация классической сказки "Спящая красавица" рассказывает предысторию злодея Малефисенты и показывает, почему она стала такой, какой мы знаем сегодня. Фильм придает глубины и оттенки классической сказке, ведь раскрывает трагическое прошлое главной героини.
"Хроники Нарнии: Покоритель Зари"
Рейтинг IMDB: 6.3;
Жанр: Фэнтези, боевик;
Страна: США, Великобритания;
Продолжительность: 1ч 53мин;
Год: 2010;
Продюсер: Марк Джонсон
Это третий фильм из серии "Хроники Нарнии", рассказывающий о братьях и сестрах Певенси, а также их кузене Юстасе, который вместе с королем Каспианом отправляются на поиски семи утраченных лордов Нарнии. На своем пути они встречают волшебных существ и сталкиваются с разными трудностями.
"Ариэтти из страны лилипутов"
Рейтинг IMDB: 7.6;
Жанр: Фэнтези, мультфильмы;
Страна: Япония;
Продолжительность: 1ч 34мин;
Год: 2010;
Продюсер: Тошио Судзуки
Этот анимационный фильм студии Ghibli рассказывает историю Арриетти, крошечной девочки, проживающей со своей семьей в подвале дома людей. Когда человеческий мальчик, по имени Шо замечает их существование, жизнь главной героини навсегда меняется, поскольку она узнает о внешнем мире и о всех, вероятных, опасностях.
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