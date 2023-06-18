Пять фильмов о супергероях, которые оставят незабываемые впечатления
В последние годы фильмы о супергероях захватили мир, и за это время на экраны вышло несколько уникальных картин. UAportal подготовил список из пяти обязательных к просмотру фильмов о супергероях, каждый из которых предлагает уникальные и захватывающие истории.
Шазам
Рейтинг IMDB: 7.1/10
Жанр: Супергерой, боевик, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 2ч 12мин
Год выпуска: 2019
Главный продюсер: DC Films
Фильм "Шазам" рассказывает историю юного Билли Бэтсона, которого древний волшебник выбрал, чтобы тот унаследовал невероятные способности. Когда он произносит слово "Шазам", Билли превращается в супергероя с необыкновенными способностями.
По мере того как Билли исследует свои новые силы, он должен справляться с обязанностями героя. Сражаясь с грозным доктором Таддеусом Сиваной, он должен научиться использовать свои способности и раскрыть свой истинный потенциал, чтобы защитить тех, кто ему дорог.
Люди Икс: Темный Феникс
Рейтинг IMDB: 5.7/10
Жанр: Супергерой, боевик, научная фантастика
Страна производства: США
Продолжительность: 1ч 53мин
Год выпуска: 2019
Главный продюсер: 20th Century Fox
Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" рассказывает захватывающую историю Джин Грей, могущественного мутанта, которая начинает терять контроль над своими способностями, превращаясь в Темного Феникса. По мере того как ее сила растет в геометрической прогрессии, Джин становится угрозой для своих собратьев-мутантов и всего мира в целом.
Люди Икс должны противостоять своему теперь самому грозному противнику, поскольку разрушительная сила Джин выходит из-под контроля. Борьба между внутренними демонами Джин и ее преданностью друзьям доводит команду мутантов до предела, проверяя прочность их связей и жертв, на которые они готовы пойти.
Читайте также: Лучшие фантастические сериалы: каждый сезон завораживает
Человек-паук: Вдали от дома
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: Супергерой, боевик, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 2ч 9мин
Год производства: 2019
Главный продюсер: Marvel Studios
В фильме "Человек-паук: Вдали от дома" Питер Паркер, он же Человек-паук, отправляется в захватывающее путешествие в Европу. Однако его планы на спокойный отдых быстро прерываются, когда Ник Фьюри вербует его для борьбы с новой угрозой.
Объединившись с загадочным Мистерио, Питер должен противостоять мощным существам, сеющим хаос по всему континенту. По мере того как он справляется со своими обязанностями супергероя, Питер сталкивается с неожиданными испытаниями, которые проверят его смелость и решительность.
Джокер
Рейтинг IMDB: 8.4/10
Жанр: Супергерой, Криминал, Драма
Страна производства: США
Продолжительность: 2ч 2мин
Год выпуска: 2019
Главный продюсер: DC Films
Фильм "Джокер" предлагает исследование личности Артура Флека, неудачливого комика, который впадает в безумие и становится культовым суперзлодеем, известным как Джокер. Действие фильма разворачивается на мрачных улицах Готэм-сити и исследует происхождение одного из самых печально известных злодеев в истории комиксов. Пока Артур борется с собственными проблемами психического здоровья и давлением общества, его превращение в Джокера разворачивается с леденящей душу точностью.
Чудо-женщина 1984
Рейтинг IMDB: 5.4/10
Жанр: Супергерой, боевик, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 2ч 31мин
Год производства: 2020
Главный продюсер: DC Films
"Чудо-женщина 1984" отправляет зрителей в ностальгическое путешествие в 1980-е годы, где Диана принцесса, она же Чудо-женщина, сталкивается с новыми проблемами. Диана сталкивается с таинственным артефактом, известным как Камень мечты.
Этот камень исполняет самые сокровенные желания людей, но при этом вызывает непредвиденные последствия. Диана должна противостоять собственным желаниям и сделать трудный выбор, чтобы защитить мир от гнусных планов Максвелла Лорда, стремящегося к высшей власти.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !