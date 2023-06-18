Пять фильмов о супергероях, которые оставят незабываемые впечатления

В последние годы фильмы о супергероях захватили мир, и за это время на экраны вышло несколько уникальных картин. UAportal подготовил список из пяти обязательных к просмотру фильмов о супергероях, каждый из которых предлагает уникальные и захватывающие истории.

Шазам

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Супергерой, боевик, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 2ч 12мин

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: DC Films

Фильм "Шазам" рассказывает историю юного Билли Бэтсона, которого древний волшебник выбрал, чтобы тот унаследовал невероятные способности. Когда он произносит слово "Шазам", Билли превращается в супергероя с необыкновенными способностями.

По мере того как Билли исследует свои новые силы, он должен справляться с обязанностями героя. Сражаясь с грозным доктором Таддеусом Сиваной, он должен научиться использовать свои способности и раскрыть свой истинный потенциал, чтобы защитить тех, кто ему дорог.

Люди Икс: Темный Феникс

Рейтинг IMDB: 5.7/10

Жанр: Супергерой, боевик, научная фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 1ч 53мин

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: 20th Century Fox

Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" рассказывает захватывающую историю Джин Грей, могущественного мутанта, которая начинает терять контроль над своими способностями, превращаясь в Темного Феникса. По мере того как ее сила растет в геометрической прогрессии, Джин становится угрозой для своих собратьев-мутантов и всего мира в целом.

Люди Икс должны противостоять своему теперь самому грозному противнику, поскольку разрушительная сила Джин выходит из-под контроля. Борьба между внутренними демонами Джин и ее преданностью друзьям доводит команду мутантов до предела, проверяя прочность их связей и жертв, на которые они готовы пойти.

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Человек-паук: Вдали от дома

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Супергерой, боевик, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 2ч 9мин

Год производства: 2019

Главный продюсер: Marvel Studios

В фильме "Человек-паук: Вдали от дома" Питер Паркер, он же Человек-паук, отправляется в захватывающее путешествие в Европу. Однако его планы на спокойный отдых быстро прерываются, когда Ник Фьюри вербует его для борьбы с новой угрозой.

Объединившись с загадочным Мистерио, Питер должен противостоять мощным существам, сеющим хаос по всему континенту. По мере того как он справляется со своими обязанностями супергероя, Питер сталкивается с неожиданными испытаниями, которые проверят его смелость и решительность.

Джокер

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Супергерой, Криминал, Драма

Страна производства: США

Продолжительность: 2ч 2мин

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: DC Films

Фильм "Джокер" предлагает исследование личности Артура Флека, неудачливого комика, который впадает в безумие и становится культовым суперзлодеем, известным как Джокер. Действие фильма разворачивается на мрачных улицах Готэм-сити и исследует происхождение одного из самых печально известных злодеев в истории комиксов. Пока Артур борется с собственными проблемами психического здоровья и давлением общества, его превращение в Джокера разворачивается с леденящей душу точностью.

Чудо-женщина 1984

Рейтинг IMDB: 5.4/10

Жанр: Супергерой, боевик, приключения

Страна производства: США

Продолжительность: 2ч 31мин

Год производства: 2020

Главный продюсер: DC Films

"Чудо-женщина 1984" отправляет зрителей в ностальгическое путешествие в 1980-е годы, где Диана принцесса, она же Чудо-женщина, сталкивается с новыми проблемами. Диана сталкивается с таинственным артефактом, известным как Камень мечты.

Этот камень исполняет самые сокровенные желания людей, но при этом вызывает непредвиденные последствия. Диана должна противостоять собственным желаниям и сделать трудный выбор, чтобы защитить мир от гнусных планов Максвелла Лорда, стремящегося к высшей власти.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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