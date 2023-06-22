Пять интересных фактов об Анджелине Джоли: знает несколько языков и носит необыкновенные тату

Анджелина Джоли, икона Голливуда, известная своим талантом, красотой и филантропией, покорила аудиторию во всем мире. UAportal подготовил статью о пяти неожиданных и интригующих фактах об Анджелине Джоли.

Владение несколькими языками и международное происхождение

Анджелина провела свое раннее детство в разных странах, включая Англию, где она посещала театральную школу, а затем Францию, где она изучала французский язык. Ее опыт взросления в разных частях света способствовал тому, что она свободно владеет несколькими языками, включая французский, немецкий и испанский, что добавляет уникальное измерение к ее глобальной привлекательности.

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Гуманитарная деятельность и активизм

Джоли активно сотрудничает с Организацией Объединенных Наций и является послом доброй воли Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В 2012 году ее повысили до должности Специального посланника, что усилило ее влияние и воздействие в отстаивании прав беженцев и продвижении международных гуманитарных усилий.

Режиссерский дебют и признание критиков

Помимо актерского мастерства, Джоли занялась режиссурой, сняв в 2011 году свой дебютный фильм "В краю крови и меда". Напряженная и заставляющая задуматься драма, действие которой разворачивается на фоне Боснийской войны, получила признание критиков за деликатное изображение конфликта. Режиссерские способности Анджелины произвели впечатление как на зрителей, так и на критиков, укрепив ее позиции как разностороннего таланта в индустрии развлечений.

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Любовь к татуировкам и их значение

Анджелина известна своей обширной коллекцией татуировок. Каждая татуировка имеет особое значение и рассказывает уникальную историю. Например, на лопатке у нее вытатуировано буддийское палийское заклинание, символизирующее защиту и благословение для ее приемного сына Мэддокса. Кроме того, на руке Анджелины вытатуированы географические координаты, символизирующие места рождения ее детей. Ее любовь к татуировкам свидетельствует о ее признании искусства и желании выразить себя через значимые символы.

Признание и почести

Она была удостоена престижных наград, включая "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Прерванная жизнь". Ее гуманитарные усилия также получили признание: она получила Гуманитарную премию имени Жана Хершолта, которая вручается деятелям киноиндустрии за их исключительные филантропические начинания.

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