Пять интригующих фактов о жизни Джастина Тимберлейка, которые вы точно не знали

Джастин Тимберлейк является выдающимся американским певцом, автором песен, композитором, продюсером, танцором и актером. UAportal рассказал о жизнеописании звезды, собрав пять неожиданных фактов.

Начало карьеры

Ранняя жизнь Тимберлейка была отмечена значительными изменениями. В возрасте 4 лет его родители развелись и создали новые семьи. Несмотря на эти вызовы, страсть Тимберлейка к музыке расцветала. Под влиянием таких исполнителей как Эл Грин, Майкл Джексон и Элтон Джон, он дебютировал как музыкант на телешоу Star Search, где продемонстрировал свой талант в жанре кантри.

В 12 лет Тимберлейк стал известен, когда присоединился к актерскому составу популярного детского шоу "Клуб Микки Мауса". Эта платформа познакомила его с такими начинающими звездами, как Кристина Агилера, Бритни Спирс и Джеймс Чейз.

Музыкальная карьера

В 2002 году он начал сольную карьеру и выпустил свой первый сольный альбом Justified, принесший ему две награды "Грэмми". Впоследствии Тимберлейк выпустил свой второй студийный альбом FutureSex/LoveSounds в 2006 году, получивший огромный мировой успех и принесший ему еще три награды "Грэмми".

В 2016 году Тимберлейк украсил сцену "Евровидения" в Швеции, очаровав публику исполнением хита Can't Stop The Feeling. В течение своей карьеры Тимберлейк сотрудничал со многими известными артистами, включая Мадонну, Бейонсе, Рианну и Джей-Зи, что еще больше повысило его музыкальное мастерство.

Киноиндустрия

Кроме музыки Тимберлейк также попробовал себя в актерском мастерстве. Он продемонстрировал свой талант в таких фильмах, как "Они поменялись местами" (2000), "Воля случая" (2001), "Эдисон" (2005), "Альфа-дог" (2006), "Стон черной змеи" (2006), "Социальная сеть" (2010) и многих других.

В частности, его игра в фильме "Социальная сеть" получила положительные отзывы критиков, а также несколько наград и номинаций. Кроме того, Тимберлейк озвучивал различные анимационные фильмы, в том числе "Тролли: Мировое турне" (2020), "Медведь Йоги" и "Шрек".

Личная жизнь

В личной жизни Тимберлейк имел громкие отношения. Начав с романа с Бритни Спирс в подростковом возрасте, Тимберлейк позже встречался с Дженной Дуан, Стейси Фергюсон и Алисой Милано. В 2003 году он начал ухаживать за актрисой Камерон Диаз, которая длилась около четырех лет.

После их разрыва Тимберлейк вступил в отношения с Джессикой Билл. После долгих ухаживаний они поженились осенью 2012 года. Весной 2015 года у пары родился первенец Сайлас Рэндалл, а пять лет спустя – второй сын Финеас.

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Скандал из Бритни Спирс

Отношения между Бритни Спирс, которой было 17 лет, и Джастином Тимберлейком, которому в то время исполнилось 18, зародились в 1999 году и продолжались в течение трех лет, вплоть до их разрыва в 2002 году. Их расставание дало толчок тому, что Тимберлейк написал и посвятил Спирс песню Cry Me A River, что очень оскорбило певицу. Два десятилетия спустя Джастин Тимберлейк извинился перед Бритни и поддержал ее во время судебного процесса по освобождению из-под родительской опеки.

Недавно известная американская певица Бритни Спирс совершила искреннее откровение о своем прошлом. Она рассказала, что в возрасте 19 лет во время ее отношений с Джастином Тимберлейком она приняла тяжелое решение прервать беременность путем аборта. Этот выбор был сделан в первую очередь потому, что Тимберлейк не был готов к отцовству на том этапе своей жизни.

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