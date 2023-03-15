Пять лучших исторических фильмов, которые вышли в 2010-15 годах
UAportal подготовил список пяти лучших исторических фильмов, выпущенных в период с 2010 по 2015 год. Каждый фильм имеет рейтинг IMDB 7,5 или выше.
Король говорит!
Рейтинг IMDB: 8,0
Жанр: историческая драма
Страна: Великобритания; Продолжительность: 118 минут; Год: 2010
Продюсер: Иэн Каннинг.
Фильм "Король говорит!" – это историческая драма о будущем короле Георге VI, который пытается преодолеть заикание с помощью неординарного логопеда. Этот фильм получил четыре премии "Оскар", включая "Лучшую картину" и "Лучшую мужскую роль" за исполнение Колином Фертом роли Георга VI.
Боевой конь
IMDB Рейтинг: 7,6
Жанр: Военная драма
Страна: США/Великобритания; Продолжительность: 146 минут; Год: 2011
Продюсер: Стивен Спилберг.
Военная драма, действие которой происходит во время Первой мировой войны, рассказывает историю лошади по имени Джоуи и его молодого хозяина Альберта, которые ищут друг друга среди хаоса войны. Этот фильм был номинирован на шесть премий "Оскар" и получил две премии BAFTA за лучшую операторскую работу и специальные визуальные эффекты.
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Линкольн
IMDB Рейтинг: 7,5
Жанр: историческая драма
Страна: США; Продолжительность: 150 минут; Год: 2012
Продюсер: Стивен Спилберг
"Линкольн" – историческая драма, основанная на попытках президента Авраама Линкольна принять Тринадцатую поправку об отмене рабства в Америке в период Гражданской войны. Дэниел Дэй Льюис получил премию "Оскар" за роль Линкольна, а Салли Филд была номинирована за роль Мэри Тодд Линкольн в фильме режиссера Стивена Спилберга.
Сельма
IMDB Рейтинг: 7,5; Жанр
Историческая драма
Страна: США; Продолжительность: 128 минут; Год: 2015
Продюсер: Кристиан Колсон.
"Сельма" – это историческая драма, которая рассказывает о кампании Мартина Лютера Кинга-младшего по обеспечению равных избирательных прав в Америке в 1965 году. Этот фильм был номинирован на две премии "Оскар", в том числе за лучшую картину, и получил премию "Золотой глобус" за лучшую оригинальную песню.
Игра в имитацию
IMDB Рейтинг: 8,0
Жанр: Исторический триллер
Страна: Великобритания/США; Продолжительность: 114 минут; Год: 2014
Продюсер: Нора Гроссман.
Фильм "Игра в имитацию" – это исторический триллер, который рассказывает о попытках Алана Тьюринга взломать код "Энигма" во время Второй мировой войны. Этот фильм был номинирован на восемь премий "Оскар" и получил одну за лучший адаптированный сценарий.
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